'De mujer a mujer', el 'mentoring' del Banco Santander para mujeres víctimas de violencia machista

Publicada el 31/12/2020 a las 06:00

“Cuando empiezas este proyecto no hay presente ni futuro, tampoco vives en el pasado, estás en el limbo. La visita a las instalaciones del Santander, compartir con las profesionales del banco su tiempo y experiencia, conocer a mi mentora... ha sido el motor que me ha puesto en marcha. No quiero ser víctima, quiero ser la protagonista de mi vida. Ahora tengo un futuro y es vivir plenamente mi presente”. Jessica, fue víctima de violencia de género y encontró una oportunidad para fortalecer sus habilidades personales y profesionales para poder reincorporarse al mercado laboral tras participar en el programa ‘De Mujer a Mujer’ de Banco Santander y la Fundación Integra.

Antes de cerrar el 2020, la entidad ha estrenado la quinta edición de esta iniciativa que ha conseguido que el 80% de las participantes de las distintas ediciones hayan accedido al mercado laboral, a pesar de la pandemia. Se trata de un programa solidario de mentoring en el que quince profesionales del Santander acompañarán durante seis meses a quince mujeres que han sufrido violencia de género para ayudarlas en su incorporación al mercado laboral. En este periodo trabajan con ellas sus metas a corto plazo, para mejorar su empleabilidad y orientarlas en su búsqueda de empleo.

Las participantes son seleccionadas por la Fundación Integra y realizan junto a sus mentoras distintas sesiones individuales. Durante el proyecto también pueden participar en actividades grupales que incluyen talleres, dinámicas de roll play y simulaciones de entrevistas de trabajo, entre otras acciones. A su vez, las mentoras reciben, en colaboración con Fundación Humaniza, una jornada de formación para profundizar en la realidad de la violencia de género y en los conceptos y técnicas del mentoring como herramienta de desarrollo personal y laboral.

En paralelo al proceso de mentoring se ha diseñado para estas mujeres un itinerario de integración personalizado que incluye asesoramiento, intermediación, seguimiento y formación en la Escuela de Fortalecimiento de Fundación Integra, un programa con el que trabajarán su fortaleza personal, habilidades y conocimientos.

“Es importante que las mujeres que están pasando por situaciones de este tipo sepan que no están solas, que hay muchas personas y empresas que las apoyamos y queremos empoderarlas; que miren dentro de ellas, porque tienen la fuerza para salir adelante; en el Santander estamos trabajando con Fundación Integra para hacer posible que rehagan su vida”, explica Mónica Torres, directora de Cultura y Compromiso de Recursos Humanos de Banco Santander.

Desde 2017, el programa de Santander ha ayudado a 47 mujeres a recuperar su independencia económica. La entidad financiera tiene un papel activo en el empoderamiento femenino y la igualdad de género, y forma parte también del convenio que firmó con el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España en 2018 por una sociedad libre de violencia de género. Actualmente forman parte de esta iniciativa 129 entidades públicas y privadas pertenecientes a diversos sectores de la economía española.

Otro de los programas bandera de Banco Santander para reforzar el liderazgo de las mujeres españolas que quieren crecer en el ámbito profesional es ‘Mujeres con S’, que desarrolla su III edición y se extendido al País Vasco, Cataluña y Baleares, tras un balance positivo en ediciones anteriores en Extremadura y Murcia. Esta iniciativa de mentoring tiene como objetivo que las mujeres participantes cuenten con herramientas y recursos que incrementen su autoestima y que les hagan sentirse capaces de conquistar sus metas personales y profesionales: ya sea para ascender a un puesto de dirección, emprender su propio proyecto o desarrollarse dentro de su sector.

De esta manera, el banco les pone en contacto y les dota de las herramientas necesarias para que realicen un proceso de mentoría y networking a lo largo de 6 meses, en los cuales se genera una red social entre profesionales de alto nivel (mentoras) con otras que aspiran a serlo (mentorizadas).

Esta iniciativa forma parte del proyecto Generación 81, que promueve la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el talento femenino en el ámbito profesional y el emprendimiento. En todos los mercados donde opera Banco Santander, el Grupo impulsa el liderazgo de las mujeres y apuesta por incrementar su participación en las esferas de decisión dentro y fuera de la organización. La entidad se marcó dentro de sus objetivos como banca responsable asegurar que la diversidad sea una prioridad en todo el Grupo a la hora de formar equipos y la meta es tener un 30% de mujeres en puestos directivos en 2025. Además, el consejo entiende los beneficios asociados a una composición del consejo equilibrada, por lo que ha adoptado una meta de tener presencia de mujeres entre el 40% y el 60%, un objetivo que se ha alcanzado con el nombramiento de Gina Díez Barroso como consejera independiente.