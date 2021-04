Últimos días para acceder a las 'Becas Santander Conecta', destinadas a los universitarios con dificultades económicas

Este programa permitirá a 1.520 universitarios españoles con dificultades económicas acceder el próximo curso a un ordenador portátil y a una ayuda para conectividad a internet. El plazo está abierto hasta el 22 de mayo.

Publicada el 16/04/2021 a las 09:00

Muchos estudiantes universitarios españoles son víctimas de la brecha digital. Una amenaza de la que se alerta desde hace años, pero que se ha hecho más evidente con la pandemia sanitaria y que incide en la desigualdad de oportunidades y el riesgo de exclusión. El cambio brusco a una enseñanza virtual impuesto por el coronavirus ha generado la necesidad de contar con recursos tecnológicos para poder continuar con las rutinas académicas: clases, tareas, exámenes... Precisamente, las ‘Becas Santander Tecnología Conecta’ nacen para impedir que ningún alumno se quede atrás.

Según el informe La Brecha Digital en Estudiantes Españoles ante la Crisis de la Covid-19, elaborado el año pasado por la Universidad Autónoma de Madrid, aunque la mayoría del alumnado indicaba contar con móvil, ordenador portátil o tablet con acceso a internet, el 14,8% reconocía no tener los recursos necesarios para afrontar la situación actual ni un acceso de calidad a las plataformas online: desde no contar con conexión a internet (una de cada 10 familias está desconectada, según datos del Instituto Nacional de Estadística) o que ésta sea deficiente, lo que dificulta, por ejemplo, seguir las clases por videollamada; hasta el escollo que representa contar con un ordenador compartido para toda la familia.

Las ‘Becas Santander Tecnología Conecta’ permitirán a más de 1.500 universitarios españoles tener un ordenador portátil y una ayuda económica de 350 euros para conectividad durante un periodo de 12 meses para el curso académico 2021-2022.

La convocatoria de estas becas, que pueden solicitarse a través de la página www.becas-santander.com, estará abierta hasta el 24 de mayo. Podrán participar en el programa los estudiantes universitarios españoles matriculados en estudios de grado, postgrado o doctorado, y las candidaturas serán evaluadas por las propias universidades. Los seleccionados se conocerán a partir del 15 de junio.

Ya en mayo del año pasado, en pleno confinamiento domiciliario y con todas las aulas cerradas, Santander reaccionó con rapidez y destinó dos millones de euros a la adquisición de cerca de 5.000 ordenadores y soluciones de conectividad a Internet y webcams para más de 15.000 estudiantes en una situación vulnerable. Esta iniciativa, en colaboración con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se desarrolló dentro del Fondo Supera Covid-19. El fondo, dotado con 8’5 millones de euros, se puso en marcha para financiar proyectos y medidas de apoyo universitario en tres líneas: investigación, proyectos de impacto social y fortalecimiento de la capacidad tecnológica de las universidades españolas.

Otros programas de becas abiertos

La página web oficial de las becas de Banco Santander ofrece numerosas convocatorias de becas a estudiantes universitarios y emprendedores de diferentes países. En España, por ejemplo, actualmente está abierta hasta el 26 de mayo la inscripción a las Becas Santander Tech | Reskilling in Data Analytics, en colaboración con Ubiqum Code Academy, para impulsar la empleabilidad en una de las profesiones tecnológicas más demandadas actualmente: análisis de datos. Los candidatos seleccionados tendrán acceso a una formación online -en español e inglés- que se impartirá en dos etapas. La primera, de iniciación en Data Analytics, comenzará a finales de junio y contará con 200 participantes. Durante seis semanas los alumnos entrarán en contacto con los fundamentos del análisis de datos y la forma en la que esta tendencia está transformando y optimizando los procesos en entornos laborales y las competencias digitales. La segunda fase, a la que accederán los 50 estudiantes con mejor desempeño, se extenderá 25 semanas a partir de septiembre de 2021. En este tiempo, los estudiantes realizarán un bootcamp o programa de entrenamiento intensivo basado en un modelo de aprendizaje experiencial (Learning by doing).

Santander está enfocando parte de sus becas a la formación en tecnología y herramientas digitales. “En un entorno laboral en plena transformación y digitalización queremos proporcionar mayores oportunidades a los estudiantes y profesionales para que aprendan nuevas competencias que les permitan aumentar su capacitación profesional o redirigir sus carreras”, señala Javier López, director global de Impacto Social de Santander Universidades. En este terreno, y dentro del amplio mapa de becas del grupo, también están abiertas las Becas Santander Tecnología/Digital Experience que, junto a IBM, ofrecen formación en habilidades digitales y conocimientos técnicos. El plazo para acceder a estas 1.000 becas finaliza el 23 de mayo.

El grupo financiero mantiene desde hace 25 años un firme compromiso con la educación superior, el progreso y el crecimiento inclusivo y sostenible, que desarrolla a través de Santander Universidades. La entidad ha destinado desde entonces más de 2.000 millones de euros a proyectos de apoyo a las universidades y ha concedido más de 630.000 becas y ayudas. El año pasado, el grupo financiero batió su récord de inversión anual en estos programas de ayudas al mundo universitario para paliar las dificultades generadas por la pandemia sanitaria a estudiantes, docentes e instituciones: 110 millones de euros destinados a financiar 156.000 becas, un 56% más que en 2019.