Publicada el 13/05/2021 a las 09:00

Banco Santander respalda la II edición de Asesora una pyme, un proyecto de Attitude Academy de Barrabés.biz, que busca innovar en la manera de apoyar a las pymes en sus modelos de negocio y procesos de transformación ante los desafíos derivados de la pandemia. Se trata de un programa gratuito de tres meses con una finalidad: contribuir al crecimiento y transformación de las pequeñas y medianas empresas españolas. La convocatoria está abierta hasta mañana. Las pymes seleccionadas recibirán sesiones personalizadas, one-to-one, con asesores expertos en estrategia y desarrollo de nuevo negocio, innovación, digitalización, financiación o tecnología.

Este programa cobra especial relevancia en la situación actual, que obliga a las empresas a readaptarse tras el duro impacto de la crisis. Las pymes son clave en la economía, generadoras de riqueza y creadoras de empleo. Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en España hay más de 2,8 millones de pymes que generan más de 15 millones de puestos de trabajo.

La firma española Tom Black, una sastrería masculina, es una de las pymes participantes en la primera edición de este programa. La empresa nació en Madrid y en cerca de una década ha conseguido ser una marca reconocida en el terreno de la ropa a medida, pero también ha logrado crear una comunidad masculina referente en estilo. “Con la pandemia solo están cayendo golpes y de repente conocí este programa y tuve la suerte de que me escogieron. Me dijeron que mi perfil había encajado con el de Eduardo Petrossi, CEO de Mahou San Miguel. Si te asesora una persona de esta categoría y te puede ayudar y guiar en este tiempo, me parece genial. Al finalizar el proceso, quedé encantado tanto con la parte personal como la profesional. Esa persona que viene de fuera te ofrece otro punto de vista y te ayuda a enfocar todo de otra manera”, comenta Juan Terrer, CEO y Fundador de Tom Black.

Otra de las pymes españolas que participó en la anterior convocatoria es Simbiotia, una empresa que diseña planes de humanización para hospitales y residencias de mayores con jardines y bosques terapéuticos, además de otros proyectos similares. El objetivo es ayudar al proceso de transformación y humanización de las organizaciones a través de la creación de entornos innovadores que prioricen el bienestar de las personas.

Albert Cervera, CEO y fundador de Simbiotia, señala: “Teníamos un montón de proyectos con hospitales, llega la pandemia y se cae todo. Nuestro asesor ha sido un gran acompañante en medio de una travesía en el desierto. Me ha animado en esa primera fase donde empecé a ver todo negro, en los meses de marzo o abril en el que no veíamos una luz posible. Me ha ayudado a nivel personal en el empoderamiento para seguir adelante con el proyecto, y me ha servido para acercarme más al propósito con el que había creado esta empresa”.

Las pymes interesadas en participar en la segunda edición de Asesora una Pyme pueden inscribirse en la web de Attitude Academy. Quienes obtengan una plaza recibirán asesoramiento gratuito y personalizado, dos veces al mes durante tres meses. Un asesor las acompañará en este proceso y juntos buscarán respuesta a los retos estratégicos del negocio y pondrán en práctica un plan de transformación. Las empresas que quieran participar deben estar constituidas como entidad jurídica, no estar en el momento de la solicitud en proceso de concurso de acreedores, presentar su proyecto de empresa, tener un equipo sólido de trabajo, y demostrar que necesitan poner en marcha un proyecto innovador y orientado a las necesidades del mercado.

Un equipo de profesionales evaluará las solicitudes, donde serán muy relevantes aspectos como: el modelo de negocio e innovación y la propuesta de valor; el grado de innovación y viabilidad; o la relevancia del proyecto e idoneidad del equipo, entre otros. Posteriormente, se comunicarán las pymes seleccionadas por Attitude Academy para que puedan comenzar con las sesiones de ‘Asesora a una Pyme’, en mentorías que se extenderán hasta el mes de agosto de 2021.

Los organizadores de esta iniciativa también han abierto de manera paralela la convocatoria para expertos del mundo empresarial que quieran ser asesores, para que de manera voluntaria ofrezcan su expertise al ecosistema de pymes español, contribuyendo al crecimiento y a la transformación estratégica de estas empresas. En la primera edición del programa, profesionales de empresas como Mastercard, Mahou San Miguel, Fundación Máshumano, Enegás, IBM o Microsoft se han comprometido con este proyecto como asesores.

Banco Santander respalda esta iniciativa que está alineada con su objetivo de liderar los servicios especializados para pymes, acompañando a estas empresas a sortear los retos derivados de la pandemia. La entidad se ha comprometido a aumentar en 40.000 millones de euros su cartera de créditos en 2021 y cuenta con Santander One, su nuevo modelo de banca que se adapta a las pymes, personalizando los servicios para sectores como agricultura, ganadería y pesca, turismo y hostelería, industria, y servicios, entre otros. Además, cuenta con todo un portafolio de soluciones de financiación para impulsar los negocios e impulsa su salto internacional ayudando a los empresarios a realizar sus operaciones en el exterior, a financiar proyectos en cualquier divisa y a acceder a una comunidad de negocios para expandir sus empresas.