Banco Santander celebra 25 años de apoyo global a la educación superior

Ha destinado más de 2.000 millones de euros en becas y ayudas para impulsar un crecimiento inclusivo y sostenible

Publicada el 09/11/2021 a las 06:00

“La educación es la mejor herramienta para luchar contra la desigualdad y avanzar hacia un nuevo modelo productivo, abierto, inclusivo y sostenible, basado en el conocimiento y el talento”. Estas palabras de Ana Botín, presidenta de Banco Santander, en el marco de la XXI Junta General de Accionistas de Universia de este año reflejan la esencia de uno de los principales compromisos de la entidad como líder en banca responsable: el apoyo a la educación superior como motor para el progreso.

Esta apuesta se ha convertido una seña de identidad del grupo, pues desde hace 25 años ha ayudado a más de 630.000 estudiantes, profesionales, emprendimientos y pymes a nivel global a través de Santander Universidades. Desde los años 90, ha destinado más de 2.000 millones de euros en total con el objetivo de impulsar el crecimiento inclusivo y sostenible, y cuenta con acuerdos con más de 1.000 universidades e instituciones académicas en 11 países.

Para celebrar los 25 años de Santander Universidades, el banco ha puesto en marcha 3.000 nuevas becas y un reto global de emprendimiento, Santander X Global Challenge | Finance for All para identificar las startups y scaleups más innovadoras y con mayor potencial de crecimiento en el ámbito de la inclusión financiera.

Respecto a los programas de becas, llama la atención el programa Becas Santander Tech | Digital Business - The University of Chicago, cuya convocatoria estará abierta hasta el próximo 15 de diciembre. Los interesados pueden optar por una de estas 1.600 becas dirigidas a nacionales o residentes de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México, Polonia, Portugal, Reino Unido y Uruguay. Se trata de un curso que permitirá profundizar, durante 7 semanas, en el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías y modelos de gestión en un entorno profesional altamente competitivo en colaboración con la Universidad de Chicago. Los beneficiarios del programa podrán elegir entre uno de los siguientes cursos, disponibles en español, inglés y portugués y basados en una metodología e-learning: Inteligencia Artificial y Data Science para directivos; Creación y Gestión de Equipos Resilientes; FinTech; y Marketing Digital.

El Santander también pone a disposición 400 Becas Santander Tech | Emerging Technologies Program by MIT Professional Education (el plazo se extiende hasta el 10 de enero de 2022), en las que los participantes podrán profundizar en el manejo de las tecnologías innovadoras emergentes más demandadas en las empresas. Los interesados podrán elegir entre los cursos: Transformación Digital, Machine Learning, Diseño de Soluciones Eficaces con MITdesignX, Gestión de Familias de Producto y Gestión del Desarrollo Tecnológico. Todos tendrán una duración de 8 a 9 semanas y estarán disponibles en español, inglés o portugués.

También está abierta la convocatoria para optar por una de las 1.000 Becas Santander Languages | English to Boost your Career - University of Pennsylvania para reforzar el dominio de la lengua inglesa en entornos profesionales (se pueden solicitar hasta el próximo 23 de noviembre). Están dirigidas a mayores de 18 años, no nativos en lengua inglesa, nacionales o residentes de 13 países (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, EE. UU., España, México, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido y Uruguay), con un nivel mínimo B1 de inglés. El programa formativo permitirá a los participantes elegir entre tres cursos en base a sus objetivos profesionales: English for Career Development, diseñado para ayudar a los participantes a que aprendan a enfrentar en inglés los procesos de selección y entrevistas; English for Business and Entrepreneurship, para los interesados en negocios y economía global; e English for Science, Technology, Engineering and Mathematics, donde los participantes aprenderán a manejar en inglés el lenguaje de causa y efecto, redactar estrategias de investigación o analizar datos de experimentos.

Competencias para mejorar la empleabilidad

“La educación es la base para una sociedad más innovadora y competitiva, pero también el motor más importante a la hora de generar progreso y una economía más sostenible. En Santander Universidades estamos muy orgullosos de estos 25 años y tenemos claro que nuestro futuro pasa por seguir evolucionando hacia el fomento del aprendizaje continuo como herramienta fundamental para la mejora de la empleabilidad”, comenta Javier Roglá, director global de Santander Universidades.

Una de las principales características de las Becas Santander que se han puesto a disposición de los jóvenes durante este año es que los programas e iniciativas buscan el desarrollo de competencias ligadas a la mejora de la empleabilidad, una de las principales necesidades de este colectivo en la actualidad, ante los desafíos derivados de la pandemia y por los avances de los procesos de digitalización.

Por esta razón, este año las Becas Santander han ido evolucionando a 7 disciplinas que fomentan la educación y el empleo: Becas Santander Tech, para promover el aprendizaje en nuevas tecnologías, programación o innovación tecnológica; Becas Santander Skills, para el fomento de las habilidades transversales -soft y hard skills-; Becas Santander Women, para impulsar el desarrollo profesional y la capacidad de liderazgo de las mujeres; Becas Santander Language, para el refuerzo de los idiomas en entornos laborales; Becas Santander Studies, que contribuyen a la finalización de estudios a través de ayudas concretas; Becas Santander Internship, para impulsar la empleabilidad de universitarios a través de prácticas profesionales; y Becas Santander Research, destinadas al apoyo material y económico de estudiantes.

Banco Santander cerrará este año con más de 325.000 becas y ayudas concedidas en los últimos tres ejercicios, un 62% más del objetivo fijado para este periodo. Del total, 85.000 sólo en España. Además, Universia se proponer facilitar el camino n su búsqueda de empleo a más de 400.000 jóvenes titulados a través de la plataforma digital de empleo y prácticas de Universia Jobs.