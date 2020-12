Guadalajara, la capital de provincia que más ha aumentado su gasto en luces de Navidad

Publicada el 25/12/2020 a las 06:00

“Hay que mantener el espíritu navideño a pesar de todo”. Ese es el sentir general de la calle en lo referente a la iluminación festiva que decora todas las ciudades del país. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos culminan su postura con la misma coletilla: “También es cierto que este año se podría invertir una parte de ese dinero en ciencia, o en ayudar a las familias que más lo necesitan”. Se trata de una disyuntiva que ha asaltado también a los alcaldes y concejales de muchos municipios españoles. En algunos, además, se han producido discusiones entre el partido en el gobierno y la oposición a cuenta del pertinente –o no– incremento en las partidas destinadas a la decoración navideña. Pero, ¿qué dicen los datos? Los procesos de licitación que publica en su página web el Ministerio de Hacienda evidencian que casi todas las grandes capitales españolas han apostado en 2020 por mantener o aumentar su gasto en luces de Navidad, mientras que Guadalajara ha sido la que más drástica se ha mostrado, con el mayor incremento entre las capitales. No obstante, no se trata de una tónica que se repita en todos los casos. Existen, al menos, once capitales de provincia en las que –en mayor o menor medida– se han recortado los presupuestos para el alumbrado.

Madrid (Partido Popular), Barcelona (Barcelona en Comú), Palma de Mallorca (Partido Socialista), Zaragoza (Partido Popular), Córdoba (Partido Popular) o València (Compromís) son algunas de las ciudades que han tirado la casa por la ventana y han iluminado sus plazas, calles, edificios y farolas más que el año pasado. La capital de España ha invertido 4.542.305,86 euros en 2020 , por los 3.523.478 de hace un año. Barcelona, por su parte, tal y como adelantó la Agencia EFE, ha incrementado en un 65% su gasto en iluminación hasta rondar los 1,7 millones de euros. Son 0,3 millones más que los 1,4 que ha invertido Palma de Mallorca (mientras que, hace un año, la inversión fue de un millón de euros). Fuentes del Ayuntamiento insular explican que gran parte de todo ese gasto se destinará a la renovación de muchas de esas luces. Otros consistorios como el de Zaragoza (700.000 euros por los 400.000 del curso pasado), el de Córdoba o el de València manejan cifras más modestas, pero también han incrementado sus respectivas partidas.

“Hay que tener en cuenta que, este año, mucha gente que normalmente pasa las fiestas fuera de la ciudad va a tener que quedarse”. Desde el Ayuntamiento de Guadalajara (PSOE) justifican así el brutal incremento que ha experimentado su inversión en este campo. “La ciudad tenía que dar un paso adelante en sus luces y asegurar que los vecinos puedan pasear por el municipio y disfrutar de la Navidad sin tener que ir a Madrid o a Alcalá”. Y a fe que lo han hecho. Se trata de la capital de provincia cuya partida dedicada a la iluminación navideña ha sufrido un mayor repunte, alrededor de un 60% según los datos. Pero las mismas fuentes explican que, en realidad, el porcentaje se queda corto, toda vez que los 86.763 euros que se presupuestaron el año pasado no iban destinados en su totalidad a las luces de Navidad, sino que comprendían las partidas para distintas celebraciones. En cambio, los 213.000 de este año han ido dirigidos íntegramente a la decoración navideña. Con todo, ese 60% ascendería, en realidad, a un porcentaje mucho más elevado. “Solo hay que pasearse por Guadalajara para darse cuenta”, subrayan. “Las luces no tienen nada que ver con las de otros años”.

La otra cara de la moneda: ciudades con menos inversión

Pero no todas las capitales de provincia han tomado la misma senda que Guadalajara y las grandes capitales. Es el caso, sin ir más lejos, de A Coruña (PSOE), Murcia (PP) o Lleida (ERC), que han recortado la inversión con respecto al año pasado. De todos modos, hay que tener en cuenta que, en muchos casos, los presupuestos para este tipo de contratos se realizan de forma conjunta con otras celebraciones (Carnaval, fiestas locales, fiestas regionales, etc.) y, además, plurianualmente. Por eso, en el caso de algunos municipios, resulta imposible establecer comparaciones y, en el caso de otros, como Cádiz o Badajoz, el presupuesto es idéntico al del pasado curso porque tanto las fiestas 2019/2020 como las 2020/2021 forman parte del mismo pliego presupuestario.

“Por muchas luces que pongan, el ambiente –como es lógico– no tiene nada que ver con el de otros años”, tercia una mujer a la altura del metro de Ópera. “No seas exagerada”, replica su acompañante. “Con el año que hemos pasado, solo nos falta que nos quiten la Navidad”.