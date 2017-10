La desconexión, en 'tintaLibre' de octubre

tinta Libre

info Libre

tinta Libre

tinta Libre

info Libre

tinta Libre

Este mes de octubre, la revista mensual en papel de, rebasa una cifra redonda. El jueves día 5 sale a la venta el número 51 con una imagen renovada, pero con las mismas premisas con las que arrancaba en marzo de 2013: un periodismo reposado, de calidad, con firmas consolidadas y nuevas ideas y talentos; un espacio en el que se pueda investigar en profundidad a los poderosos y donde leer a algunos de los mejores cronistas latinoamericanos. La desconexión en un sentido amplio –de España, de la vida, del trabajo y de la ciudad- es el tema escogido para comenzar esta segunda etapa en la que Ramón Reboiras asume la dirección.El bloque de portada está compuesto por cuatro artículos y un cómic de Miguel Navia. Catalunya 2067 es una crónica en clave de política ficción firmada por Juan Soto Ivars. En ella, imagina una República Catalana en la que un movimiento a favor de la reunificación con España clama por un referéndum. Daniel Salgado repasa en La siempre aplazada buena muerte la situación de la eutanasia 20 años después del suicidio asistido de Ramón Sampedro. En Fuera de cobertura José Manuel Ruiz Blas explica las medidas que ya se han tomado en otros países para respetar el llamado derecho a la desconexión. Por último, Carlos Riscos relata en Un Walden castellano su experiencia alejado de la ciudad. Durante una temporada el autor vivió con lo mínimo imprescindible en una caravana aparcada sobre las estribaciones de la Sierra de Gredos.Cinco historias integran el bloque de apertura. Ramón Reboiras escribe en Otra vez la lluvia acerca de la secuela de Blade Runner que se estrena a principios de octubre. El Retrovisor de este número está dedicado al escritor Philip K. Dick, autor de la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, en la que se inspiró Ridley Scott para su adaptación cinematográfica. Sobre la premiada y celebrada miniserie de HBO Big little lies escribe Nerea Dolara en un artículo titulado Las mentiras de Nicole Kidman. Fernando Bernal firma Yo, la cámara, un tema que ahonda en el legado de uno de los grandes cineastas del siglo XX: Dziga Vertov. Por su parte, Karmentxu Marín entrevista en esta ocasión a la actriz Verónica Echegui, nominada a los Goya en tres ocasiones, que atraviesa una etapa laboral especialmente intensa. En Cuatro décadas de anarquía en el Reino Unido Oriol Rodríguez recuerda el primer y único disco de los Sex Pistols, Never mind the bollocks, uno de los álbumes más influyentes de la historia del rock.La crónica latinoamericana de este número deestá dedicada a México. Tras 23 años en activo, el movimiento zapatista participa por primera vez en un proceso electoral. María de Jesús Patricio, mujer indígena y curandera, es la candidata del EZLN a la presidencia mexicana en las elecciones que se celebrarán el próximo año. El autor de este tema titulado Una cura para el zapatismo es el periodista Gustavo Mota. Por otro lado, en este número de octubre Ramón Lobo aborda el debate de las fotografías sobre acontecimientos violentos que se publican en prensa. Los atentados en Las Ramblas de Barcelona han vuelto a reavivar la polémica. Reporteros y fotoperiodistas como Mónica G. Prieto, Manu Brabo, Bru Rovira o Ricardo García Vilanova ofrecen su opinión al respecto.Las últimas páginas de la revista están dedicadas a la Revolución de Octubre de 1917. Javier Valenzuela firma Rojas, una crónica sobre las mujeres bolcheviques que participaron en este acontecimiento. El feminismo tuvo gran importancia en los primeros años de la Revolución, cuando se aprobaron medidas como la legalización del divorcio, el aborto o la posibilidad de que los hijos llevasen el apellido materno en lugar del paterno. El Portfolio final, titulado Octubre 1917, incluye una serie de fotografías que muestran el fervor y la agitación que se vivieron durante aquellas semanas en las calles de Moscú o San Petersburgo. Por último, la contraportada está dedicada a uno de los grandes agentes provocadores contemporáneos, Slavoj Zizek, un filósofo que ha conseguido tener la misma audiencia que una estrella de rock.está a la venta a partir del 5 de octubre en quioscos y librerías de toda España. También está disponible a través de su App para su descarga en teléfonos y tabletas de Apple y Android. Si eres socio de, ya puedes leerde octubre y todos los números anteriores haciendo clic aquí