¿Hay alguien ahí?

En este número, atrevido e insospechado, hemos logrado reunir en el mismo barco al papa Francisco y a–“Es mejor tener políticos en los que no podamos confiar”, dice en la entrevista concedida a-. Más allá de las obvias diferencias hay un acuerdo en sus respectivos diagnósticos acerca de este mundo:. Tanto la activista canadiense como el papa argentino demandan un poco más de fervor y entusiasmo, de fe y movimiento, cada uno a su manera. Cada uno con su prédica, cada uno con su megáfono, los dos armados con el mismo tuit como púlpito desde dónde dirigir la oración.Otras manifestaciones secundan este rebrote espiritual del que se deduce que hay mucha gente “llamando a las puertas del cielo” como dice Bob Dylan. Hace 500 años queplantó unas cuantas tesis sobre cómo alejarse del despilfarro del catolicismo y fundó una corriente protestante. Sobre los españoles que profesan este credo firma un reportaje José Manuel Ruiz Blas. Por otro lado, hace no mucho que el escritor de ciencia-ficción L. Ron Hubbard fundó una religión moderna llamadaque abrazan potentados de todo el mundo… Juan G. Bedoya explica cómo se ha asentado esta religión en España, entre continúas acusaciones de secta y el encarcelamiento de sus líderes en 1988.Si miramos a otro lado observamos movimientos también religiones milenarias como el islam o el budismo. En el primer caso, se trata de la semilla discordante del, para muchos analistas el origen de Al Qaeda y el Daesh. Sobre esta interpretación del islam escribe José Antequera. Otra fe, más tranquila, es el, que extiende sus tentáculos desde el Tíbet hasta una pequeña aldea de Ourense, Ventoselo, que aspira a ser el mayor foco de estudio en Europa de dicha religión. Lo cuenta enPablo Taboada.Unos con Dios y(al estilo Camus, como explica en su crónica Javier Valenzuela) buscan algo más que una conexión en las redes sociales para no estar solos, algo más que habitar el perpetuo presente de las noticias en la era de Internet para ser felices. No basta ya con la protesta, ni tampoco con la misericordia. Hay que cambiar el megáfono. En este mundo que está alumbrando la realidad de las peores distopías imaginadas por Orwell, Margaret Atwood o Philip K. Dick, en el que el shock se impone como práctica política, conviene empezar a preguntarse si hay alguien por ahí que pueda echarnos un cabo.está a la venta a partir del viernes 1 de diciembre en quioscos y librerías de toda España.También está disponible a través de su App para su descarga en teléfonos y tabletas de Apple y Android.Si eres socio de, ya puedes leerde noviembre y todos los números anteriores haciendo clic aquí