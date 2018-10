Habla memoria, en 'tintaLibre' octubre

Publicada el 03/10/2018 a las 06:00 Actualizada el 02/10/2018 a las 13:41

Durante la enseñanza franquista se nos repetía incansablemente aquello de que Felipe II tuvo un imperio en el que nunca se ponía el sol. Con Franco nunca se hacía la luz del todo, siempre estábamos en penumbra. El dictador contemplabadetrás de los cristales oscuros de sus gafas, una moda que luego han seguido otros sátrapas del mundo como Pinochet. No sabemos a ciencia cierta si, como buen gallego, Franco usaba sus lentes oscuras para que la realidad no le cegara o si era simplemente para estar protegido de todas las miradas, a solas con esa gracia divina que dios le había concedido.Cuando empezamos a idear esta portada comprobamos el instintivo rechazo, una mueca de terror digna de Stephen King, que su figura provoca entre quienes lo hemos padecido y los que han nacido después de 1975. Ahí resurge de la noche de los tiempos su plaza de Oriente, su sello, su peseta. Franco sigue siendo una rémora demasiado pesada para nuestra memoria histórica, pero también un fantasma reticente a desalojar los aposentos de nuestra memoria personal. La exhumación de sus restos del Valle de los Caídos ha vuelto a abrir una fosa séptica en nuestros recuerdos, una fosa donde además se acumulan los cadáveres que levantaron esa cruz de la vergüenza., una limpieza a fondo, una desintoxicación colectiva.Dice el prestigioso historiador Enrique Moradiellos en su artículo deoctubre que del franquismo hemos heredado los españoles la satanización del conflicto y el culto a la personalidad, y que si no enfrentamos con mirada crítica los fantasmas del pasado. Pese a los consejos facultativos parece ser que, por aquí, hay muchos interesados en que esa losa no solo siga en el mismo sitio, sino que pese todavía unas cuantas toneladas más.No solo Franco hace hablar a la memoria estos días. También esos Estados Unidos que han asesinado a los hermanos Kennedy y a Martin Luther King, y hoy se hallan al borde de ser estrangulados por la corbata roja de Donald Trump. También la Alemania que desde Sajonia parece recuperar aquellosque tanto esfuerzo supuso cancelar, según cuenta en su crónica la periodista Carmen Rosa. También la Colombia en la que la mitad de la sociedad parece condenar un acuerdo histórico para la paz y sigue agitando los demonios del perdón y la conciliación, pese a que se dicen cristianos. Tampoco nuestros vecinos portugueses se libran del asalto cuando recuerdan la extraña muerte en 1980 del político, un caso nunca esclarecido del todo y que recuperamos en este número de. De memoria, música y política habla también en una extensa entrevista publicada en las páginas de esta revista el músico panameñoque declarar en los archivos secretos de la vergüenza, de la infamia, de la amnesia. Dice el Pepe (Mujica) que además de los oprimidos hay que liberar a los opresores. Lo cuenta el actor-que encarna al expresidente uruguayo en La noche de 12 años- en una entrevista de Karmentxu Marín. Suponemos que Mujica se refiere a que a los monstruos hay que mirarles a los ojos, aunque en sus ojos siempre reine la oscuridad.