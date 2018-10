Club España, en 'tintaLibre' noviembre

Publicada el 31/10/2018 a las 06:00 Actualizada el 31/10/2018 a las 11:30

Solía decir el añorado Manuel Vázquez Montalbán que los tópicos como los vicios,. Algo hay en este lugar común que es España que nos depara por igual el vicio absurdo de hallarle un posible remedio tanto como el tópico que previene de cualquier tentación de suministrarle la medicina equivocada. Así andamos -según cuenta el politólogo Josep M. Colomer en una entrevista que publicamos ennoviembre- desde que descubrimos América. Es una vieja historia. En cualquier caso, para lo uno y para lo otro, ahí está España otra vez con la algarabía de un gallinero al que acaba de visitar la garduña, haciendo su peculiar autopsia de la situación, mientras el doctor Tulp y el resto de los cirujanos tratan de diseccionar el cadáver para ofrecer una magistral lección de anatomía al auditorio. Sólo nos faltaba que Flandes se uniera al aquelarre y echara más cera al cirio catalán. También aquí hay una vieja historia.Las aguas revueltas y la gota fría, el pan y las ganas de comer, se han juntado en algunos Episodios nacionales para reunir a todos los demonios de la tertulia y a parte del Concordato, de la razón y de la religión, los bachilleres y los buscones, para saber a dónde conducir algunos temas como, dos formas de pago esclavas de aquel dicho que con dinero todo se compra, incluso en temas de tanta enjundia como la paternidad, la maternidad o el sexo. Sobre ambos temas versan los reportajes En el vientre de la ballena, escrito por Sara Montero, y ¿Qué hacemos con la prostitución?, de Arturo Lezcano.Tampoco está mal el tema de, un entremés en el que las rapaces formadas en los mejores institutos de empresa atacan por sorpresa a los inmuebles de esas zonas que han pasado de la reinserción social a lo más cool en un plazo de 15 años como mucho. Lo cuenta la periodista Rosa Pascual en una crónica titulada El éxodo silencioso, utilizando el paradigmático caso del madrileño barrio de Lavapiés como punto de partida. Así que tenemos desahucios a porrillo, rentas como en Manhattan, mientras el Tribunal Supremo la arma (que ya es noticia en gentes que andan con la dura lex). En eso salió Rajoy en el entremés y dijo: " Estoy con los bancos ". Ya no manda, pero ahí queda.Mientras el nuevo Parlamento, que la derecha sigue viendo como un okupa en San Jerónimo, ha dado pasos en favor de la eutanasia y, parece que empieza a asumir que habrá que hablar de legalizar la marihuana; mientras los okupas patinan sobre sus propias convicciones pacíficas en materias inflamables como Arabia Saudí, se desprende que tienen que afinar la orquesta para saber si abolimos la prostitución o la regulamos ; si dejamos que los vientres de alquiler sean una opción legal en algunos países fuera de España, pero no consentida por los notarios del reino; si hacemos algo para que el alquiler no devore para siempre a los hijos de la precariedad o si el turismo, esa gran hazaña de nuestro PIB, seguirá los derroteros de un lugar al sol llamado Torrevieja. Episodios nacionales, prosaicos y galdosianos, que