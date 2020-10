El falso dilema entre salud y economía, en 'tintaLibre' noviembre

Publicada el 28/10/2020 a las 06:00 Actualizada el 28/10/2020 a las 11:39

Con una oleada temible en un nuevo asalto de la pandemia del covid era inevitable que nuestro mes de noviembre propusiera una lectura actualizada de un dilema, falso por otra parte, que llevamos meses dirimiendo y en el que juegan dos visiones enfrentadas de la política. La salud y la economía no pueden ser dos fuerzas irreconciliables desde el momento en que si no hay salud no hay negocio, o, mejor dicho, con una población diezmada por una pandemia no se puede abrir la economía como un melón y pensar de nuevo en un crecimiento.

Por fin muchos pensadores han llegado a una sana conclusión: hay que reforzar los músculos de los servicios públicos en temas que sospechosamente habían adelgazado con la mordedura neoliberal. Hay que dotar a la sanidad y a la educación de un nuevo escudo protector, pero también hay que empezar a poner en marcha otro modelo económico, más verde y menos dañino para los habitantes del planeta.

Al menos tres analistas coinciden en una línea profundamente renovadora para salir de la crisis. La prestigiosa filósofa italiana Donatella Di Cesare habla en tintaLibre noviembre de la interminable brecha de desigualdad que se acentúa sin remisión. “Los pobres no son dignos de rescate”, afirma, “porque son consumidores fallidos”. Una lectura similar viene de la emérita de la Harvard Business School Shoshana Zuboff, que en su contundente ensayo La era del capitalismo de la vigilancia, sobre las nuevas fronteras del poder, es clara: “Pensábamos que usábamos a Google y a las redes sociales, y son Google y esas redes sociales las que nos usan a nosotros. Pensamos que sus servicios son gratis, pero esas compañías piensan que quienes somos gratis somos nosotros”. Dos veredictos muy críticos sobre el capitalismo al que se puede añadir el de María Neira, directora de Salud Pública de la OMS, que apuesta claramente por un futuro en verde habida cuenta de los males cada vez más acusados de la contaminación ambiental y la salud. “Hay que dejar de pagar subsidios a los combustibes fósiles y usar ese dinero para invertir en energías renovables”, señala en una entrevista de Karmentxu Marín.

El chequeo a la maltrecha salud del capitalismo tiene muchos escenarios abiertos en el mundo, pero uno de los más llamativos, grotescos y desafiantes es la Comunidad de Madrid, ejemplo consumado de un neoliberalismo trasnochado, de una disparatada visión de la sanidad pública y, al mismo tiempo, de una confusión permanente de ese falso dilema que abordamos. Isabel Díaz Ayuso tiene mucho que ver con Donald Trump y con un populismo zafio y poco amigo de la ciencia, la educación y la cultura. ¿Cuándo se jodió Madrid? es el relato de las miserias de la región y de una era oscura y corrupta gobernada por el PP que deja poco resquicio a la esperanza.

Finalmente, este número también cuenta con dos apuntes sobre la monarquía, otra piedra de toque de nuestra España ingobernable, que vienen de la mano de dos prestigiosos historiadores, Ángel Viñas y Xosé M. Núñez Seixas, dos opiniones para seguir pensando que, de una vez por todas, deberíamos afrontar de otra manera nuestras lagunas con el pasado y abrir, cuando los tiempos sean más propicios, un profundo debate constitucional. Ya va siendo hora.