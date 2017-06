info Libre

A ver Celia Villalobos a un fiscal anticorrupción no se le pide que sea "pobre de solemnidad", se le pide que sea "honrado de solemnidad" pic.twitter.com/wcWxOfKTb8 — Subversivos_ (@subversivos_) 31 de mayo de 2017

Celia Villalobos dice que ellos pueden tener empresas en Panama y comprarse fiscales corruptos como Moix. Que para eso los votaron. — S.P.I.R.I.T.® (@OsreOscar) 31 de mayo de 2017

No, Celia Villalobos, no queremos pobres de solemnidad.

En cualquier país democrático lo que se exige es ser honrado y punto.

De nada. — Elisa (@miquinta1) 31 de mayo de 2017

#PanaMoixM4

Celia Villalobos se pregunta si para ser cargo público ahora hay que ser pobre de solemnidad...

A-L-U-C-I-N-A-N-T-E@LaFallaras pic.twitter.com/m53e6kIrOW — emistar61 (@emistar61) 31 de mayo de 2017

Celia Villalobos tener "cuentas opacas" es normal y compara la DECENCIA política con la CLAUSURA

Qué daño hace el CandyCrush #PanaMoixM4 — Víctor González✊ (@VictorGonz54) 31 de mayo de 2017

Después de oír a Celia Villalobos el ministro Soria exige poder volver a la política. — pringadín ☭ (@pringadin) 31 de mayo de 2017

#LaCafeteraElCanaldePanaMoix

"Lo del fiscal Moix es un cotilleo"

Celia Villalobos, 30 años trabajando por los intereses de los ciudadanos. — javi (@escarvasopas) 31 de mayo de 2017

En el PP siguen con su cerrada defensa de lo indefendible. El 25% de la empresa panameña que posee el fiscal Anticorrupción, tal y como desveló, no sólo no le parece al Gobierno razón de peso como para cesar a Manuel Moix, sino que hoy Celia Villalobos ha dado un paso más: "¿Queremos que los dirigentes sean pobres de solemnidad? Villalobos, de nuevo, no se quiere enterar de nada.