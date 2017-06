El deseo de tener hijos con tus genes no te da derecho a explotar a las mujeres #MiUteroNoEsNegocio #MiVientreNoSeAlquila

No engañéis: la fecundación in vitro es un proceso doloroso y el parto es brutal. Ninguna mujer rica lo haría para otros #MiÚteroNoEsNegocio pic.twitter.com/NhZIWamDx4

No es altruismo, ni un acto de amor...es comprar un cuerpo y un recipiente No somos mercancía, ni incubadoras a la venta #MiUteroNoEsNegocio pic.twitter.com/NUg5bOSnuv

"Encontramos otra salida laboral, embarazadas. Le añadimos la palabra altruismo y así no suena liberal" #MiUteroNoEsNegocio pic.twitter.com/4ZFPsZ2xCh

El contrato de gestación subrogada es ilícito pues cosifica al recién nacido o nacida, no permitamos este negocio. #MiUteroNoEsNegocio pic.twitter.com/iFL9JQ52rh

Ni incubadoras, ni vasijas

Nuestros úteros no están en venta

No es altruismo

No es amor

Es un puro y duro negocio.#MiUteroNoEsNegocio pic.twitter.com/gSbY2oxkox