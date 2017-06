-En la #Mociondecensura estaba jugando al Candy Crush

-¡Qué vergüenza! ¡La casta es...!

-Era el alcalde La Coruña

-Estaba concentrándose pic.twitter.com/8tusjTBvMb — Froilán I de España (@FroilLannister) 13 de junio de 2017

En el congreso hay algún cartel en la puerta que diga que se bonifica por jugar al Candy Crash?? — Barrio Tuétano (@Barrio_Tuetano) 13 de junio de 2017

Parece que está moi concentrado no Candy Crush! Abandoar o seu traballo para ir xogar no Ipad a Madrid, namentres Irene fala, dí moito dest! pic.twitter.com/MXrEXh7uBW — eva castro jardón (@EvaJardn) 13 de junio de 2017

Hay quien no aprende: sentarse en el escaño (o en la tribuna de invitados) y abrir el Candy Crush todo es una. Por si el revuelo organizado a cuenta de Celia Villalobos (PP) no hubiese sido suficiente, el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro (Marea Atlántica), también ha sido pillado in fraganti echando una partidita mientras intervenía la portavoz de Podemos. Bien es cierto que Ferreiro estaba en la Cámara baja en calidad de oyente.[Parece que está muy concentrado en el Candy Crush! Abandonar su trabajo para ir a jugar en el Ipad a Madrid, mientras Irene habla, dice mucho deste!]