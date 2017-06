'Balconing'

Al parecer hay preocupación por el niño que se baña en su balcón con una piscina improvisada.



Vamos a calcular el peso soportado.

Primero las hipótesis:

1.- Cada bloque de la barandilla ocupa 1m cuadrado.

2.- Excepto el lateral que es algo + largo y hace esquina

Asumiremos que la planta es rectangular obviando la esquina.



El lateral será de 2m y el largo de unos 5'2m, para compensar.



5'2x2=10,4m^2

Más hipótesis:

3.- El niño es un ser humano estándar de 11 años al que no dejan pasar en Port Aventura: 1,30m

Vale, bien visto: vamos a dejarlo en 1,5m de ancho.



5'2x1'5=7.8m^2



Vale, bien visto: vamos a dejarlo en 1,5m de ancho.

5'2x1'5=7.8m^2

Rectificar es de sabios.

Otra hipótesis:

4.- El agua empieza a cubrir al niño un poco por debajo del codo: el ombligo. Por lo tanto vemos 5/8 del niño, unos 50cm.

... Es decir, que el agua cubre



1.3-50=0.8m.



Sigamos, que ya casi lo tenemos.

El volumen del agua de ese balcón será:



7'8x0'8=6'24m^3



El volumen del agua de ese balcón será:

7'8x0'8=6'24m^3

Teniendo en cuenta que 1m^3 son 1000 litros de agua...

SON 6240 LITROS QUE SON 6240 KILOS QUE SON 6'24 TONELADAS!!!!!1



SON 6240 LITROS QUE SON 6240 KILOS QUE SON 6'24 TONELADAS!!!!!1

VAN A MORIR TODOOOOSSS AAAaaaAAAAAH CORREEEEEDDD!!!





Es el niño el que quiere una piscina en el balcón y es el balcón el que quiere que sea el niño la piscina.

SOY EL INGENIERO ENROLLAO QUE TE DICE "ADELANTE CON LA PISCINA EN EL BALCÓN, HABRÍA QUE ESTAR MUY LOCO PARA NO HACERLO".

Darwin awards a estos padres que hacen una piscina en su balcón.

El niño de la piscina en el balcón invitará a sus amigos, para eso es el pijo con piscina. Y se meterán todos y se hundirá. Morirán TODOS.

Que nadie te diga lo que no puedes hacer.

EL NIÑO MÁS FELIZ DEL MUNDO

Las altas temperaturas y Twitter han bastado para que esta piscina improvisada, en un balcón de no sé sabe bien dónde, dé pie a ciento y una cábalas. Si la imagen es cierta o si es un montaje, de momento se desconoce. Lo que si parece claro es que el peso del agua que puede desalojar el balcón en caso de desparrame no es una cuestión baladí...Atención, niños no intentéis poner en práctica esto en casa; mejor probad a reiros con las ocurrencias tuiteras: