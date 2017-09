"El paro ha subido en agosto por lo estacional, no como en julio que bajó gracias a las políticas del PP"

Soraya Sáenz de Santamaría ha dicho en @La_Ser que los camareros son grandes profesionales.

Pues sí, ingenieros, médicos, físicos... — VictoriaUve (@AtticusUve) 4 de septiembre de 2017

Sáenz de Santamaría siente orgullo de los camareros de este pais. Normal, les hemos pagao los estudios universitarios a todos.. De otra cosa — Alfilo de La Brecha (@LfilodelabrechA) 4 de septiembre de 2017

Sáenz de Santamaría dice que lo del #paro en agosto es coyuntural, en Semana Santa y en verano del 18 se recuperará empleo. pic.twitter.com/8m4iQYXmZ9 — Koldo López Taranco (@KoldoLT) 4 de septiembre de 2017

Trágico descenso de la Seguridad Social, los peores datos de #paro en Agosto, la hucha de pensiones vacía, y el Partido Popular "todo bien" — Subversivos_ (@subversivos_) 4 de septiembre de 2017

Sube el #paro, baja las afiliaciones a la Seguridad Social, la hucha de las pensiones está vacía....



¿A qué hora comienza el futbol? pic.twitter.com/JSyiuR0zC5 — Miguel Sánchez (@Misanchezgar) 4 de septiembre de 2017

La afiliación a la Seguridad Social baja en 179.485 personas y el paro ha subido en agosto en 46.400, mientras banqueros y empresarios..... pic.twitter.com/QK834Mtnte — Emilio Pérez (@emiliopereziu) 4 de septiembre de 2017

Nuestro mercado de trabajo es muy deficiente. La dualidad entre trabajadores fijos y temporales es un problema desde hace décadas. #Paro pic.twitter.com/l89HvnQbBn — Javier Bezares (@javieroboe) 4 de septiembre de 2017

El #paro registra su mayor subida desde que @dlacalle cobra 50.000€ por no traer ni una sola empresa de la city de Londres a Madrid. — Miguel de Ceяvantes (@CervantesFAQs) 4 de septiembre de 2017

El #paro ha subido una barbaridad en agosto por eso de lo estacional, no como en julio que bajó tanto gracias a las políticas del PP. — Protestona (@protestona1) 4 de septiembre de 2017

La cara que se te queda cuando ves las cifras del #Paro ..y sabes que te va a tocar a ti explicar la mayor destrucción de empleo desde 2008 pic.twitter.com/4Rh3YVFjN4 — Perra Roja de Satán (@vmm7773) 4 de septiembre de 2017

El drama del desempleo no cesa. Septiembre no podría empezar peor, ya que según se ha conocido este lunes, el paro subió en agosto en 46.400 personas: el final del verano ha destruido más de 179.000 puestos de trabajo, los peores datos en este mismo mes desde 2008.Eso sí, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cree que estamos ante una situación "coyuntural"; no como en julio...