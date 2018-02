"AVE, EVA, UVA"

Lo de llamarle #EVA al servicio lowcost de Renfe... yo no lo veo

A ver... Alguien que me explique la MIEEEERDA esta de EVA de Renfe. Un servicio igual que el AVE pero más barato????? No es más fácil bajar el precio del AVE e invertir el pastizal que se van a gastar en mejorar vías y trenes existentes?? PORQUE HACE FALTA, EH

Renfe lanza un tren de alta velocidad barato e 'inteligente' llamado EVA El tonto, el caro y el lento, me refiero al tren, se queda para (in)comunicar a #EXTREMADURA #TrenDignoYa @TrenDignoYa @bonita_ milana https ://t.co/S8NAQc3yqS

Desconozco el autor de la nueva Marca low cost de RENFE : EVA.

Pero no pasa un mínimo test de elegancia eso de poner nombre de mujer a lo barato. No es feminismo.



Es sentido común.

( por no hablar de la obviedad de las siglas del revés).