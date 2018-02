"Stop discriminación al castellanohablante"

Soy murciana, residente en Catalunya. Jamás se me ha vetado hablar castellano. Al contrario, catalanes que nunca han hablado castellano lo han hecho para facilitarme las cosas. Ahora soy yo la que quiero aprender catalán. Basta ya de creeros lo que dice la tele #GuerraCatalánESP

Soy Catalan, de padres Andaluces. Tengo una hija, y hare todo lo posible para que sea trilingue. No vais a poder eliminar el catalan. Y cuanto mas forceis la situacion, mas catalan le enseñare a mi hija. Iros a la mierda #GuerraCatalanESP

A ver, las personas que opinen, sería conveniente que hubiesen vivido en Cataluña; p.e., se comenta que sin catalán NO se puede trabajar en la sanidad catalana. ES MENTIRA. Más del 50 por ciento de los enfermero de urgencias de Vall d'Hebron son andaluces #guerracatalanesp

La última vez que el catalán me creó problemas al ir a Catalunya fue nunca.



Siempre me hablan en castellano, y yo, pues agradecido.



Asi que conmigo no cuenten para atacar el idioma de una tierra. #GuerraCatalánESP