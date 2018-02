"Zánganos"

Hola @CasaReal : mi cuenta está verificada. No es una cuenta fake. Es la mia. Y digo: "los Borbones son unos ladrones". Apa, os espero.

No deja de ser una repugnante ironía que decir "los Borbones son unos ladrones" como ha hecho Valtonyc sea un delito por el que pises la cárcel y cuando ellos roban no la pisen por robar. Pareciera que el que robó fue Valtonyc y no la infanta y el marido