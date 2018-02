"ARCO sustituirá la obra sobre presos políticos por Marta Sánchez cantando el himno"

A la izquierda, una obra de arte expuesta en ARCO el año pasado. A la derecha, una obra de arte que, "para no provocar polémica", no se va a exponer este año. Para más inri, es del mismo autor. pic.twitter.com/GG7XZ9Wd2n

Iba a ir a Arco, pero me voy a quedar en casa leyendo un libro censurado que no pensaba leer mientras escucho un rap zafio y absurdo que no pensaba escuchar y me cago en la madre que parió a según qué jueces, legisladores, jefes de estado, medios de comunicación y gobernantes.