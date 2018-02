"El próximo libro de Arcadi se llamará 'Un tío simpático', biografía no autorizada de El Dioni"

El próximo libro de Arcadi Espada se llamará ¨Un tío simpático¨ Una biografía no autorizada de El Dioni.

Podría leer lo que sea que lleva a Arcadi Espada a los TT pero prefiero echarme lava en los ojos hasta que me perfore el cráneo.

#ÚltimaHora Tras el mas que previsible éxito de "Un Buen Tio" Arcadi Espada prepara otro nuevo Best Sellers "Un Buen Cuñao" Aqui podemos ver ya la portada pic.twitter.com/GayqbGPRzQ

No me digais que os estais preguntando lo mismo que yo? Quien y cuanto ha cobrado Arcadi Espada por escribir un libro en defensa de Paco Camps?

Que alguien me reserve dos ejemplares del nuevo libro de Arcadi Espada que me he quedado sin papel higiénico pic.twitter.com/uDDMJlAoyZ