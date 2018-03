"¿Ahora es cuando Pablo Casado carga contra los familiares de los de la División Azul?"

Defensa gasta 23.000 € en repatriar los huesos de 29 miembros de la División Azul. Me parece bien. Sus familias así lo desean.

No quieren que las familias de republicanos entierren y honren a sus muertos (un derecho básico en el ser humano) porque perdieron la guerra. Y seguirán pisando al enemigo hasta el final. División azul

Lo de no exhumar cuerpos para no reabrir las heridas vale sólo para los rojos, para los nacionales y la División Azul no, jojo.



