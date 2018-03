"Techo de cristal; suelo de cemento"

Que dice Andrea Levy que la mujer es mucho más tímida a la hora de exigir la retribución que merece.

Que la igualdad salarial se imponga por ley va a ser que no, vaya a ser que los empresarios se enfaden.

No nos metamos en eso. — Protestona (@protestona1) 7 de marzo de 2018

Andrea Levy tirando de estereotipos para explicar la brecha salarial....En fin...Evidentemente la huelga es muy necesaria para educar a muchos y a muchas.... — Fernando Abrantes (@fer2365) 7 de marzo de 2018

Habrá muchas mujeres que irán a la huelga del #8Marzo y otras, como Andrea Levy, lo celebrarán yendo a trabajar. — Paula Rodari (@2011pau) 7 de marzo de 2018

Mientras Andrea Levy y el #PP votaron en contra de la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres, dice que su partido lucha por la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Las mentiras tienen las patas muy cortas ;) pic.twitter.com/lDWaJdoDKb — Juan Luis Ortega (@JuanLuisOrtegaG) 7 de marzo de 2018

Andrea Levy cuando escucha "La revolución será feminista o no será" contesta: la b). — susirambo (@susirambo) 7 de marzo de 2018

Vamos a intentar que Andrea Levy entienda de brecha salarial cuando se limpia el sudor de su frente con pañuelos de Chanel.

Adelante. — Marijo Bel (@Marijodlrtx) 7 de marzo de 2018

Esta es la cara de Soraya Saenz de Santamaria cuando los medios dicen que la mascachicles de Andrea Levy es la Arrimadas del PP.#haySalseo pic.twitter.com/KMbEQU10tX — Alfilo de la Brecha (@LfilodelabrechA) 7 de marzo de 2018

Pues nada chicas que al final resulta que no ascendemos en el trabajo porque tenemos un 《 suelo de cemento 》y nos da mucho apuro. Esto lo dice Andrea Levy. — Lola Garrido (@larriquez) 7 de marzo de 2018

Pues nada chicas que al final resulta que no ascendemos en el trabajo porque tenemos un 《 suelo de cemento 》y nos da mucho apuro. Esto lo dice Andrea Levy. — Lola Garrido (@larriquez) 7 de marzo de 2018

Todas las ministras y mujeres del @PPopular apoyan la huelga , pero ninguna hará huelga, eso es un SI pero NO pic.twitter.com/baoMxROL8f — cule....... ( M.Rajoy ) (@ExpositoOrteg) 7 de marzo de 2018

Cifuentes mantiene que hará 'huelga a la japonesa' pese a la desautorización de Rajoy pic.twitter.com/xQHqrkLpsw — Pablo Mena Mendoza (@pmenamendoza) 7 de marzo de 2018

Da un poco vergüenza ajena que Rajoy tenga una postura más abierta a la huelga feminista que las mujeres de su partido. — BegoSinMiedo #UP-IU (@begonys) 7 de marzo de 2018

La diputada del PP Andre Levy ha dado mucho que hablar en Twitter este miércoles por su posicionamiento ante la huelga feminista de este jueves. "No iré a la huelga, pero comparto las reivindicaciones porque algunas son de justicia", ha dicho.Las palabras de Levy llegan el mismo día que Mariano Rajoy -el mismo que no creyó necesario meterse en si existe brecha salarial o no- ha desautorizado a su ministra de Sanidad y a Cristina Cifuentes quienes aseguraron que, este 8 de marzo, harían "huelga a la japonesa".