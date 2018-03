"Cifumaster"

Mira @ccifuentes , un minuto he tardado en encontrar mi TFM. Dónde está el suyo?

Hoy me acuerdo de mis compañeros que dejaron el Máster por no poder pagarlo, de aquellos que aún tienen una deuda de 20.000€ para poder pagarlo. Cifuentes, en el gobierno que subió las tasas, falsificó sus notas. No puede seguir ni un minuto más #CifuentesdalanotaESP