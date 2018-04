"La burbuja del ladrillo generó puestos de trabajo... ¡la del alquiler, ni eso!"

Mucha gente me está diciendo que es la ley de la oferta y la demanda. ¿Sabéis que en un mercado donde la vivienda de concentra cada vez en menos manos, se incrementa el poder de fijación de precios? #LeyAlquileresJustos — LuisQui (@luisquintt) 5 de abril de 2018

La del ladrillo al menos generó puestos de trabajo... la del alquiler,ni eso!... #LeyAlquileresJustos — RatuzaDePro (@ratuzadepro) 5 de abril de 2018

Tener casa en propiedad era un privilegio. Ahora encontrar alquiler se está convirtiendo en misión imposible para muchas personas.#LeyAlquileresJustos pic.twitter.com/E6JaCQj9TQ — Hisham Muhammad (@HishamDawah) 5 de abril de 2018

Para no tener que irnos del piso por no poder pagar la subida del alquiler; para pararles los pies a los fondos buitres que hoy ganan millones especulando con los alquileres. Registramos #LeyAlquileresJustos en el Congreso con Mad, Bcn, Zgz, Cadiz, Córdoba, Coruña y Santiago C. pic.twitter.com/MDTWEeQxVs — Lucia Martín (@Lucia___M) 5 de abril de 2018

EStoy de acuerdo con una #LeyAlquileresJustos . De tanto proteger al arrendador para fomentar el alquiler, nos hemos pasado de la raya, y ahora son peores que unos sanguinarios vampiros. — Ivi_ (@Ivi___Z) 5 de abril de 2018

Que la vivienda no sea un privilegio al alcance de bolsillos pudientes, que no sea un castigo para familias humildes que no llegan fin de mes, que no sea una prohibición para los jóvenes condenados a la dependencia habitaciónal en casa de los padres #LeyAlquileresJustos — David Sánchez (@Canesky) 5 de abril de 2018

La culpa de que no se pueda alquilar no es de los propietarios si no de la precariedad de los trabajos y salarios de este país #LeyAlquileresJustos — Carla Alex (@estanina21) 5 de abril de 2018

#LeyAlquileresJustos Vivimos en un país con curros temporales y mal pagados que ni de pobre te sacan y por el alquiler te llegan a cobrar 700€, pagamos menos en mi casa que tenemos hipoteca, así es imposible garantizar el derecho a una vivienda digna — Marquiñus Bot Ruso (@marquitos_1995) 5 de abril de 2018

Por favor que nadie se olvide de todo lo que está pasando cuando lleguen las próximas elecciones. De como el sueldo mínimo sigue por el suelo mientras ellos se incrementan el salario. #LeyAlquileresJustos — Aarón (@aaronjvs31) 5 de abril de 2018

el problema no son los alquileres son los sueldos de mierda q pagan las empresas del estado español a cada trabajador!! #LeyAlquileresJustos — GATETA30 (@GATETA30) 5 de abril de 2018

Qué suerte la de aquel que tiene un piso y decide alquilarlo al precio que le da real la gana. Yo con curro fijo ni siquiera tengo algo en propiedad, ni creo que lo tenga jamás a este paso 3 mudanzas en 4 años... Me río por no llorar #LeyAlquileresJustos — Margaret (@lamargaretx) 5 de abril de 2018

#LeyAlquileresJustos «Deseamos que los precios de los alquileres sean asequibles».



Vamos a ver, el arrendador cuando alquila tiene que hacer frente a los gastos de comunidad, a impuestos y según que casos a los daños causados en la vivienda por un inquilino "rebelde". — Prudencio (@_Prudencio_) 5 de abril de 2018

#LeyAlquileresJustos se empieza por esto y se acaba expropiando al estilo Hugo Chávez pic.twitter.com/Z7E69Iw2yE — de los Montes✝️ (@AlbertoNavamuel) 5 de abril de 2018

#LeyAlquileresJustos Si yo tengo un piso o cualquier producto tendré que intentar venderlo al mayor precio que alquien esté dispuesto a pagar según la ley de la oferta y la demanda — punto (@punto83801790) 5 de abril de 2018

Tanto criticar a Franco y Podemos propone una #LeyAlquileresJustos que imita el intervencionismo franquista de los alquileres urbanos. — Percival Manglano (@pmanglano) 5 de abril de 2018

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado este jueves en el Congreso una proposición de ley para regular los alquileres "abusivos", un tema que preocupa a las administraciones municipales de las principales ciudades españolas por los cada vez más inalcanzables precios de la vivienda. Muchos tuiteros aplauden la medida:Aunque otros consideran que se trata de una medida propia de "comunistas" o "chavistas".El político conservador Percival Manglano tampoco se ha resistido las ganas de opinar.