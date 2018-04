"La CRUE dice que son casos aislados"

Con todo el respeto a los rectores de las universidades españolas. La rueda de prensa de CRUE de hoy es decepcionante por ambigua, insuficiente y poco clara. No ayuda en nada a proteger el prestigio de la universidad pública lavarse las manos ante lo que está sucediendo.

La CRUE no corta carreteras



La CRUE no es rapera



La CRUE no hace chistes de Carrero



LA CRUE MOLA