Quiero mandar un mensaje de apoyo y ánimo para Pedro Agramunt. Si un político del PP ya no va a poder aceptar sobornos con prostitutas de lujo y sobres de dinero negro, apaga y vámonos. pic.twitter.com/S0PFZxV7F2

Pedro Agramunt , se fuerte dijo Mariano...o fue Luis ya he perdido el hilo otra vez....

Los cargos del PP, que no son como Pedro Agramunt, no existen, simplemente, todavia no los han pillado.