"Vivo en un país que da asco"

"Si no se resiste, ellos tienen menos culpa". Todo esto, tras educar a la mujer para que no se resista, no sepa ser asertiva y cuando diga no se sienta culpable. La violencia hacia la mujer es institucional y estructural, no solo física. #LaManada #EstaEsNuestraManada

NO ES ABUSO, ES VIOLACIÓN

NO ES ABUSO, ES VIOLACIÓN

NO ES ABUSO, ES VIOLACIÓN

NO ES ABUSO, ES VIOLACIÓN

NO ES ABUSO, ES VIOLACIÓN

NO ES ABUSO, ES VIOLACIÓN

NO ES ABUSO, ES VIOLACIÓN

Y ESTOS SON LOS VIOLADORES #LaManada#YoSiTeCreo pic.twitter.com/EsLjL2ivwR