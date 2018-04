"Deberíais agradecer que buscamos igualdad y no venganza"

Salí con un chico amigo de un amigo, tomamos algo y después de unas horas me acompañó a casa en coche.En mitad del camino se desvía a un polígono y quiere que le masturbe.Paso de él porque no me ponía nada y me dejó allí sola en medio de la nada. Tenía 17 años #cuéntalo — Ana Bolena (@mantonieta1536) 27 de abril de 2018

Yo 14, él 19. Mi primer novio. Yo era virgen. Me violó en la fiesta de mi cumpleaños. No se lo conté a nadie. Sentía miedo y vergüenza. Él me decía q lo meterían en la cárcel. Lo hizo 4 veces más antes de poder dejarlo. Después me siguió acosando y amenazando por tlf #Cuéntalo — Sol de Invierno (@RebelleSoleil) 27 de abril de 2018

Con 14 años en un campamento Scout me tocó dormir con mis dos compañeros y con otro de otro grupo Scout, todos de 17 años. El que no era de mi grupo empezó a meterme mano en mitad de la noche mientras le decía a mis compañeros “esto de aquí no sale” #cuéntalo — Colibrina (@_Colibrina) 27 de abril de 2018

Con 11 años un hombre me levantó la falda por la calle y me sobó el culo. No había esponja luego que me quitara el recuerdo de ese tacto.#cuéntalo — Barbijaputa (@Barbijaputa) 27 de abril de 2018

#Cuéntalo me intentaron violar hace 12 años. Le dije que no en un bar y me siguió. Lo intentó a 2 manzanas de mi casa. Fui mas fuerte que el, no me violó me mordió la cara y se llevó parte de mi mejilla.

Me acosó durante 4 años. Nunca le ha pasado nada. — إن شاء الله (@AtirPoison) 27 de abril de 2018

Cuando tenía 15 en el camino del colegio a casa me cogieronuna pandilla de chavales de mi edad y me metieron mano por todas partes. Estuve un año sin salir de casa #Cuéntalo — Natalia castro (@nataliacastrov4) 27 de abril de 2018

#Cuéntalo

Con 15 años, andando por la calle, un tipo metió su mano violentamemte entre mis piernas, por la espalda, agarrando tan fuertemente mi pubis que incluso mis pies se separaron del suelo. Mi reacción fue de parálisis total. No grité, no hice nada hasta que se alejó. — Igrot (@CDRigrotbo) 27 de abril de 2018



#Cuentalo. Mi ex me violaba a menudo. Pero flojito. Si me negaba se frustraba y me pegaba. Pero no mucho...sólo hasta que le dejaba hacer. Soy fuerte y seguía con mi vida, así que ¿quien me iba a creer? Es demencial llegar a normalizar esta situación. Qué asco. — Laura Rodríguez (@Galerna74) 27 de abril de 2018

Mi madre me explicaba que en su ciudad, cuando viajaban en el tranvía, las mujeres llevaban siempre un alfiler de esos que la cabeza era una perlita, para pinchar en sus partes a los hombres que se frotaban contra sus culos. Ella este año cumpliría 80. #cuéntalo — Ana Bolena (@mantonieta1536) 27 de abril de 2018

No podría decir cuántas noches he pensado que me iba a pasar algo camino a casa. Y el alivio que sientes cuando cruzas la puerta. #Cuéntalo — Marina Lobo (@marinaLobL) 27 de abril de 2018

Con 9 años, en la calle al lado de mi casa. De repente me coge en brazos un individuo y me tapa la boca. Me resisto como puedo y logro zafarme. Aún siento miedo a veces yendo sola por la calle. Voy a cumplir 50. #cuéntalo — Lis Anyway (@soclalis) 27 de abril de 2018

Leyendo el #Cuentalo os digo que (lo leí en un tuit hace días): deberíais agradecer que buscamos igualdad y no venganza — mier (@miernardis) 27 de abril de 2018

#Cuéntalo es la etiqueta con el que cientos de mujeres tuiteras rememoran una situación vivida de acoso que nunca debió producirse.