El Gobierno de M. Rajoy no retirará el ducado de Franco porque según Catalá el título es "simplemente honorífico" ¿Será el ministro consciente del repugnante significado de lo que ha dicho?

El Gobierno no retira el Ducado de Franco porque es solo honorífico. Pues por eso, por los honores, es por lo que hay que retirarlo.

En Europa se ha avanzado porque no existe el ducado de Hitler, pero no se ha evolucionado tanto cuando subsiste el ducado de Franco...

No es #Democracia