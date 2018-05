Hay que ser muy inocente para pensar que Ana Botín se define como feminista porque ese movimiento esté ganando y no porque sea totalmente inofensivo para el capital. — Noé Hernández (@gustoparticular) 21 de mayo de 2018

Acabo de escuchar a Ana Botín declararse feminista. Esto va en serio? — Lilia está escribiendo. Temed. (@LiliaSNyx) 21 de mayo de 2018

Que muy bien que Ana Patricia Botín haya visto la luz y hoy sea una de las nuestras. Pero me hubiera gustado que hiciera autocrítica y explicara por qué hace 10 años no era feminista. — Luz Sanchis (@LuzSanchis) 21 de mayo de 2018

Ana Botín dice ser feminista pero sus empleadas estan en condición de igualdad laboral?

Hablar es fácil... Actuar no tanto.!! — Lucia Blanco Garcia (@luciablagar) 21 de mayo de 2018

Ana Botín se define como feminista.

Albert Rivera dice que lo que diga doña Ana. — Gadegània (@gadegania) 21 de mayo de 2018

Ana Botín se apunta al carro feminista.

“Si Albert Rivera lo lidera, sus dueños debemos respetarlo” ha añadido. — Filosofía Perdida (@FiloPolitics) 21 de mayo de 2018

Ana Botín es feminista y Rafael Hernando pidiendo moderación, sólo falta que los tabarnianos se pongan a decir cosas sensatas. — Bernithedude (@Bernithedude) 21 de mayo de 2018

Ana Botín declarándose feminista es Albert Rivera preocupándose por tus derechos. — David V G (@skeifer) 21 de mayo de 2018

Ana Botín feminista, Albert Rivera la regeneración democrática española, yo comprándome un billete de ida a Islandia — Raquel (@mellamoraquel) 21 de mayo de 2018

La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, sorprendía a propios y a extraños este lunes al reconocerse "feminista". "Si me hubiera preguntado hace diez años si era feminista, le diría que no. Hoy digo que sí porque me he dado cuenta de que existe discriminación", explicaba Botín en una entrevista en la Cadena Ser para desconcierto tuitero.