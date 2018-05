"Ciudadanos se declara formación transversal de las mociones de censura"

A ver si tenemos suerte y Luis Barcenas empieza a tirar de la manta antes de jueves. #UnaMociónPorDignidad — Teruo Nakamura (@TeruoNakamura2) 28 de mayo de 2018

Cada uno de los 350 diputados que no apoyen #UnaMociónPorDignidad se convertirán ante la sociedad en cómplices de la corrupción y serán asociados ya para siempre a delincuentes como Luís Bárcenas. pic.twitter.com/rSAPSiLTl1 — Jesús Morales Calero (@JessClochard8) 28 de mayo de 2018

Lo que no te han contado es que Ciudadanos pretende una moción de censura para convocar elecciones, cosa que no contempla la constitución que tanto defienden, y que no les importa saltarse cuando a Albert Rivera le conviene. #UnaMociónPorDignidad — Pablo Luengo (@pow_luengo) 28 de mayo de 2018

Veamos, no apoyo la #MociónDeCensura de Pedro y pido que se convoquen elecciones...

O no la apoyo y luego pongo yo una, instrumental por supuesto...

O me leo la Constitución antes de proponer más tonterías... pic.twitter.com/y6yFYRCNWj — Protestona (@protestona1) 25 de mayo de 2018

Resumen #MocionDeCensura:



Sánchez quiere ser presidente a toda costa

Ciudadanos quiere elecciones a toda costa

Podemos quiere aniquilar al PP a toda costa

Los indepes quieren desestabilizar España a toda costa



y España les importa un pito. #UnaMocionContraEspaña — Enrique Martínez (@QuiqueVal) 25 de mayo de 2018

Albert Rivera se declara lider transversal de las mociones de censura.

Para que después de la Gúrtel continúe gobernando el PP.#UnaMociónPorDignidad #MVTDeMocion — El Zascómetro (@ZassCometro) 28 de mayo de 2018

Debe haber alguna misteriosa razón por la que cuando la derecha española del Partido Popular y Ciudadanos pacta con los nacionalistas no se rompe España....#UnaMociónPorDignidad pic.twitter.com/FldLDe70vO — ★Antídoto★ (@Yo_Soy_Asin) 28 de mayo de 2018

#UnaMociónPorDignidad y en apoyo a todos/as los que sufren los:

Recortes.

El Paro.

La Corrupción.

La Exclusión Social.

La Precariedad Laboral.

La Desigualdad.

La Violencia.

La Homófobia.

El engaño de la Banca.

Los Desahucios.

La Pobreza Energética.

Las Políticas Antisociales.

... — Miguel Ángel (@mavarosg) 28 de mayo de 2018

La moción de censura del PSOE a Mariano Rajoy se debatirá los próximos días 31 de mayo y 1 de junio, el jueves y viernes próxima, lo que ha llevado a los tuiteros a crear la etiqueta #UnaMociónPorDignidad.