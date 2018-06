Fran Rivera: "Con Màxim Huerta como ministro los taurinos ahora mismo estamos marginados"



Pues me alegro oye, ojalá se consiga la abolición de la tauromaquia y deje de ser cultura hacer del maltrato animal un espectáculo. — Abel RuizB (@abelruib) 7 de junio de 2018

Yo también he tenido a Wert de ministro de Cultura y no lloré, Fran Rivera, no lloré. pic.twitter.com/Gy5BtlEI9S — Brais Marín (@braismf) 7 de junio de 2018

Que dice fran rivera que le compréis unos chupetes, no vaya a ser que del berrinche se atragante con sus propias babas https://t.co/abNN4HjSrW — overwoman. (@dionyswag) 7 de junio de 2018

Que Fran Rivera dice que no se siente representado por un ministro antitaurino. Señor, yo nunca me he sentido representada por un gobierno taurino y pos me he tenido que comer los mocos hasta hoy. — Miau miau (@ksminnie_) 7 de junio de 2018

Ohhh sorpresa! Fran Rivera no se siente representado por Maxim Huerta como ministro de cultura... — Víctor Sanz (@victorsanzf) 7 de junio de 2018

Querido Fran Rivera, no es que los toreros vayáis a estar ahora marginados con el nuevo ministro (cosa que para mi deberíais estar extinguidos), es que ahora ojalá os suban el IVA al 21%, el que tiene la cultura (como vosotros lo llamáis) y no el 10% de mierda que teníais. — Javier Méndez (@jaavii_mendez) 7 de junio de 2018

Vaya por dios! Fran Rivera, resulta que no se siente representado por un ministro antitaurino. Ahora falta ver si realmente @maximhuerta tiene las agallas necesarias para que no sólo no se sienta representado, sino que no mate un toro más. — Miri M.Morales (@mimeiga) 7 de junio de 2018

Continúan las reacciones al nombramiento del periodista y escritor Màxim Huerta como titular del Ministerio de Cultura y Deporte. En concreto, este jueves ha sido el torero Fran Rivera el que decía que con ese ministro los taurinos se encuentran "marginados".