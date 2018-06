"Pásame el vodka"

Publicada el 22/06/2018 a las 20:31 Actualizada el 22/06/2018 a las 20:32

Argentina tiene lo que se merece.

Aa Poli apuesta por el músculo por delante del talento.....y así le va.

Bañera, Dybala, Lo Celso en el banquillo.

Mascherano, Enzo titulares.

El otro día Mascherano y Biglia.

Normal...que palmes. — Manolo Lama (@lamacope) 21 de junio de 2018

Enseña a beber a los rusos, Manolo. Te amo. — ZiggyStardust (@Mosqueperro4) 21 de junio de 2018

¿A Poli....Rincón?, ¿quién es Bañera? — Jesús Gargallo (@jgargalloe) 21 de junio de 2018

Jajaajajaja el bañera ese es una maquina, no se q hace q no juega — Mario Valero Martín (@MarioValero10) 21 de junio de 2018

Retrete no jugo? — Javi (@Javi_presen97) 21 de junio de 2018

Manolo pasame el vodka!! — Pablo (@GlezAlfaro) 21 de junio de 2018

El corrector, las prisas, no llevar las gafas puestas, etc. El caso es que este mensaje del periodista deportivo Manolo Lama está dando mucho juego en Twitter. Y no es por lo que dice, sino por cómo lo escribe...