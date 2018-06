Ya decía yo que de algo me sonaba la foto de #PedroSanchez en el avión. Recuerdos de otros tiempos. pic.twitter.com/bmMF3lHhCZ

-Señor Presiden.. -Shhhh, no me llames Presidente, llámame Bon, Pi-bón. pic.twitter.com/QX3nmwp9w5

— Elige, plata... o plomo...

+ Presidente, se ha puesto un bigote falso?

— Estoy más bueno así?

+ A mi me parece más varonil...

— Entonces sí, me he dejado bigote pic.twitter.com/iG7ZrM7uDX