"Por la gracia de M. Rajoy"

Que no se olvide que hoy hay duquesa de Franco porque Juan Carlos de Borbón creó el Ducado en 1975 y todos los partidos monárquicos lo han mantenido durante más de 40 años. Un insulto para los demócratas

Luego no quereis que se llame a España un Pais Franquista. Lo de la duquesa de Franco?

Os imagináis que en Alemania diesen un título nobiliario a la nieta de Adolf Hitler pues en este país premiamos a la nieta De Francisco Franco con el título de Duquesa de Franco @pp @PSOE @CiudadanosCs @ahorapodemos etc siento vergüenza por premiar a la familia de un asesino

Se me está haciendo muy largo esto del post-franquismo... Carmen Martínez-Bordiú ha sido nombrada Duquesa de Franco, con Grandeza de España, gracias a:



A) Ser nieta de Franco.

B) Su actuación en "Mira quién baila".

C) No cagarse en los desfiles.

D) Oler a naftalina. pic.twitter.com/8DVgcdhWm0