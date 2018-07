¿Qué somos, rojos?"

¡Que no tenia casi un millon de afiliados el PP q tenia 900 o mil afiliados, como indican sus censos. Nos mintieron, hasta en ese dato. ¿Se puede creer en los dirigentes que salgan para comandar esa formación en una elecciones en las que nunca han creido?

En serio, me parece increíble como se humillan los medios ante el PP , le están prestando más atención a las primarias PPeras, que a unas elecciones generales... #QueVergüenza

No tengo nada que ver con el PP, a decir verdad ni les he votado en las últimas elecciones, pero creo que Margallo está varios niveles por encima del resto de sus contrincantes. Que les mea en la cara, vaya. Y no va a salir, seguramente.