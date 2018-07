"Menos mal que Juan Carlos I es ya para la Casa del Rey 'ese señor del que usted me habla'"

Que Juan Carlos I tuviera testaferros, cuentas en Suiza, negocios turbios, etc... no sorprende. Lo alucinante es que en un país que se llama democrático, que se define como Estado de Derecho, haya personas que formalmente están al margen de la ley y puedan delinquir libremente.

No es sorprendente que el rey Juan Carlos I usara a Corinna como testaferro, ocultase patrimonio en el extranjero, pusiera cuentas en Suiza a nombre de su primo, etc, etc... Lo sorprendente es que la Monarquía no fuera corrupta. La Monarquía es CORRUPTA por naturaleza.