"Con tacto"

Pues si La Complutense no ve irregularidades en el expediente de Casado, que me expliquen por qué yo tenía que ir a clase para aprobar, entre otras cosas.

La Complutense es la misma que dijo que lo de Cifuentes estaba todo correcto no? OK.

No sé que me hace más gracia. ¿Que la Complutense sea tan poco sutil de salvar a Casado solo dos días después de convertirse en el líder del partido más grande de España y corrupto de Europa o que la peña de derechas no sepa sumar dos más dos?