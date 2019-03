'Mongolia' tendrá que indemnizar con 40.000 euros a Ortega Cano por un cartel satírico

Publicada el 01/03/2019 a las 12:12 Actualizada el 01/03/2019 a las 12:41

La Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la sentencia condenatoria contra la revista satírica Mongolia dictada en marzo de 2018 por el juzgado número 3 de Alcobendas y ratifica la condena a indemnizar conal extorero José Ortega Cano por vulneración del derecho al honor por unEn el auto condenatorio, fechado el 17 de enero, los magistrados consideran el cartel satírico, que fue realizado con motivo de la representación de Mongolia El Musical 2.0 en Cartagena, “es una verdaderaproducida a partir de la imagen real del rostro del Sr Ortega Cano y las expresiones que forman parte del cartel un juicio crítico respecto de dicha persona que deben ser calificadas de desafortunadas”. Se trataba de una imagen de un extraterrestre que tenía la cara del torero y que iba acompañada de frases como".Ante esta noticia, desde la revista satírica se dirigen a los letrados de la Audiencia Provincial de Madrid a través de un escrito publicado en su web, en el que tratan de explicarles el sentido de su trabajo: "Con todos los respetos a sus señorías y a sus conocimientos sobre el humor, Mongolia tiene otra opinión: se trata, simplemente de sátira y, por tanto, no tenemos más remedio que".Y es que como se puede leer en la nota, Mongolia se fundó como una apuesta periodística "para ayudar a ensanchar los márgenes de laen España. Con el convencimiento de que la sátira es uno de los mejores indicadores para medir la calidad de una democracia. Lamentablemente, desde entonces estos márgenes no sólo no se han ensanchado, sino que en realidad se han reducido sensiblemente. Precisamente por ello, Mongolia considera una obligación recurrir esta sentencia al Alto Tribunal, ante el que va a presentar un recurso de casación".Los costes derivados del recurso que la publicación presentará ante el Supremo no los pueden sufragar desde un medio tan pequeño, y es por eso que han lanzado una"con el objetivo de conseguir al menos" para poder recurrir la sentencia y "reforzar el proyecto de periodismo satírico de la publicación".