"Cuando te dicen que eres el número 7 de la familia para la cena de Nochebuena": Twitter se llena de memes con las medidas barajadas para Navidad

Publicada el 24/11/2020 a las 16:00 Actualizada el 24/11/2020 a las 17:11

Queda un mes para Nochebuena, y algunos días más para Nochevieja, pero este martes el Gobierno ha hecho público el borrador de las medidas y recomendaciones a la población de cara a la Navidad que trasladará a las comunidades autónomas. Aunque los puntos expuestos son varios, hay dos ejes que han prendido la mecha en Twitter, por un lado el número máximo de personas que podrán reunirse en las tradicionales cenas familiares: 6; y por otro, la hora que marcará el toque de queda para estar en casa tras los banquetes: la una de la madrugada.

Los memes y las mofas tras este anuncio, todavía no definitivo, han articulado la conversación en la red social, desde el que apunta a que las familias tendrán que sortear quién va a la cena y quién no, hasta los que bromean con el modo en el que saldrán corriendo de casa cuando se acerque la hora límite. Desde luego que el tuitómetro de este martes no tiene desperdicio....

-Papá, si podemos ser 6 personas en Nochebuena y Nochevieja podrá venir el abuelo a cenar, no?

-Jeje... ¿Por qué no te callas? pic.twitter.com/g5Pqs9x9mo — Economista Cabreado (@EconoCabreado) November 24, 2020

Mood en Nochebuena y Nochevieja a las 00:50 para que no pille el toque de queda.pic.twitter.com/tg6tWP0z6h — Pablo (@PabloNL_) November 24, 2020

A las 00.59h en Nochebuena y Nochevieja media España por la calle pic.twitter.com/UGaEobjbjL November 24, 2020

Recordad chicos: En Nochebuena y Nochevieja no seais más de 6 personas.

Os recuerdo como dan ejemplo a sus votantes. pic.twitter.com/8hdBZnmAmN — Alexandru (@AlexStMRo) November 24, 2020

Cuando te dicen que eres el número 7 de la familia para la cena de Nochebuena y Nochevieja pic.twitter.com/k0JtxUFVxf November 24, 2020

Organizando las cenas de Nochebuena y Nochevieja pic.twitter.com/bJYrW1uxNr — Chos (@chos1982) November 24, 2020

La gente este año a las 00:59 de nochebuena y nochevieja... pic.twitter.com/le1pkg4VGm — Hirukoa (@hirukoa80) November 24, 2020

Nochebuena y Nochevieja (Waldo es como un hijo ) pic.twitter.com/YjBvXbNVlY — Carl Winslow (@CarlWinslou) November 24, 2020

Yo cenando en casa de mi madre en Nochebuena y Nochevieja lo más rápido posible para llegar a tiempo a mi casa antes del toque de queda. pic.twitter.com/anRRx6x8We — Kikolo (@kikolo777) November 24, 2020

Este 2020 en Nochebuena y Nochevieja todos seremos un poco Girauta y lo sabéis. pic.twitter.com/tKullEEcLG — Pau Chisbert (@paupozochisbert) November 24, 2020

Nochebuena y Nochevieja 6 personas para cenar. Va ser el primer año que en mi casa cene tanta gente... #Navidades pic.twitter.com/TW3O5Lg9Hc — Raquel (@Reixel277) November 24, 2020