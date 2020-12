"¿Me vais a fusilar a mí?": el chat de militares ultras incendia las redes

Los tuiteros se han escandalizado con las conversaciones desarrolladas en el chat: "Cobra del Estado. Retiro privilegiado. Le pagamos para defendernos. ¿No tiene nada que decir la Justicia de este "matón"?", protestaba el escritor Manuel Rivas en su cuenta de Twitter. "Traicionaron a España y los españoles amparados en el uniforme. Asesinaron a españoles, mancillando el honor militar. Mataron a los militares que se negaron a dicha traición. Traidores al pueblo español. Añoran matar a 26 Millones de españoles. La Extrema derecha les jalea", escribía la exdiputada Zaida Cantera en un tuit. "Esta gente no está bien de la cabeza, pero son peligrosos y habría que tomar medidas...", tuiteaba @raquel4801. Y así cientos de mensajes de personajes, públicos y anónimos, se han estado sucediendo a lo largo de todo el día en la red social del pajarito en torno a este tema.

Militares retirados que escribieron la carta al rey hacen alabanzas a Franco, entre ellos el general Francisco Beca puso en el chat: "No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta". Enhorabuena a @_infolibre y @AliciaGuti . https://t.co/p0ei9flrif pic.twitter.com/J5qCEDibjn

Si alguien me puede añadir a este grupo, lo agradecería. https://t.co/VJAM1GKMHF

Como uno de los potenciales 26 millones de españoles que el General de División Francisco Beca propone fusilar, le comunico desde el cariño a mi General y a sus amigos nazis del Parlamento que me pueden xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx. (estamos en horario de protección infantil)

Pues si como dice el descerebrado general retirado, Francisco Beca Casanova, "hay que fusilar a 26 millones de hijos de puta" ... de qué van a vivir los otros 21 millones incluido él? ... esta gente no está bien de la cabeza, pero son peligrosos y habría que tomar medidas ...

Pues eso... Que #BuenosDías!



Aquí estoy, echando un café mientras leo a este Fachis HDLGP al que le sobran 26 millones de personas a las que fusilaría.



Ya no se pone palote pero sigue pensando en la Paca.



¿Estos deseos no son delito al no ir con un Rap? https://t.co/fzT7QnTHqO