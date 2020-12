La indignación en Twitter no cesa, y los trending topic en relación a la exclusiva dada por infoLibre sobre el chat de La XIX del Aire se suceden en la red. Tras ser tendencia durante todo el martes el general Francisco Beca, desde anoche ha tomado el protagonismo el hashtag #YoSoyDeLos26Millones, en el que miles de tuiteros están dejando su opinión, y cómo les hace sentir este tipo de comentarios y proclamaciones antidemocráticas.



"Yo también sería una de las primeras. Como mi abuelo. A él sí le fusilaron de verdad sólo porque le gustaba hablar y participar en política. Igual que hago yo. Sigue masticando tierra en su fosa común #YoSoyDeLos26Millones", escribe la tuitera @HestMerche, "#YoSoyDeLos26Millones que no van a permitir que vuelvan a pasar. Nos tendrán enfrente", proclama @Warrior87x, "Después de 40 años de "democracia", parece que no se estudia la Constitución en las academias militares. Sigue habiendo odio y desprecio hacia las vidas humanas. #YoSoyDeLos26Millones a los que a día de hoy nos quieren fusilar", dice @_Juan__A

Cuando un militar decente y profesional fue expulsado de las FAS por firmar un manifiesto contra el franquismo, como el Cabo Santos, algunos miraron para otro lado. Si no cuidamos a los militares demócratas no nos extrañemos que luego pasen estas cosas. #YoSoyDeLos26Millones

#YoSoyDeLos26Millones que no van a permitir que vuelvan a pasar. Nos tendrán enfrente. pic.twitter.com/upsxPSoxUr

Imagino que las portadas de hoy de la prensa vendrán con el exmilitar amenazando con fusilar a 26 millones de españoles no? Ni de coña. #YoSoyDeLos26Millones

Después de 40 años de "democracia", parece que no se estudia la Constitución en las academias militares. Sigue habiendo odio y desprecio hacia las vidas humanas. #YoSoyDeLos26Millones a los que a día de hoy nos quieren fusilar. pic.twitter.com/jdXGov4PG5

Buenos días, chic@s. #YoSoyDeLos26Millones. Qué espanto, qué vergüenza y cuánta impotencia... Me sigue costando entender q vivamos en un país tan enfermo de odio. Y me cuesta aún más q disponiendo de ese material ignominioso, no haya habido ya reacciones tanto a nivel político