La ilusión da paso a los memes: así se ha vivido la Lotería de Navidad en Twitter

Publicada el 22/12/2020 a las 15:00 Actualizada el 22/12/2020 a las 18:11

Como reza el eslogan del anuncio de la lotería, La suerte nos puede tocar a todos, pero desgraciadamente no es así y solo han sido algunos los agraciados en el sorteo de Navidad. Si eres uno de ellos ¡Felicidades!, si no lo eres, no te preocupes aún hay esperanza para acabar el día con una sonrisa, no será en forma de euros pero sí de meme. Resumimos lo mejor de la jornada de la Lotería de Navidad en nuestro tuitómetro de hoy.

A los afortunados por el Gordo en el 72.897 ¿ya os ha llamado Carlos Fabra?#LoteriaRTVE #loteriadenavidad2020 pic.twitter.com/OCL06UXgE3 — Heinrich Boixareu™ (@JakePeralta1714) December 22, 2020

Yo antes de que saliera el Gordo / Yo después de que saliese el Gordo. #LoteriaRTVE pic.twitter.com/QiEw63Yi4Y — Antonio de la Mano (@delamano) December 22, 2020

Cuando veo que ya ha salido el gordo y no me ha tocado nada #LoteriaRTVE #loteriadenavidad2020 #SorteoNavidad pic.twitter.com/u1S1rwLRB4 — La Loca de los Gatos (@Lalocadelosmisi) December 22, 2020

- Tienes el 72.897?

+ No

- Y este Gordo!?#loteriadenavidad2020 #72897 pic.twitter.com/1oe0kc3Ab2 — O Brote de Iria (@obrote1) December 22, 2020

Yo antes de que saliera el gordo: "este año me toca algo, aunque sea la terminación"

Yo después de que salió el gordo:#loteriadenavidad2020 pic.twitter.com/UAn8Y5CAMu — Jarlicuin (@jarlicuinsoyyo) December 22, 2020

Otro año más que no me toca el gordo. #LoteriaRTVE pic.twitter.com/1nd2Y56FbH — Meg (@diosameg) December 22, 2020