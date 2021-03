Publicada el 03/03/2021 a las 16:00 Actualizada el 03/03/2021 a las 17:26

Las infantas Elena y Cristina se han saltado el turno de vacunación que les correspondería en nuestro país y se han inmunizado contra el coronavirus en los Emiratos Árabes aprovechando una visita al rey emérito, que se encuentra en Abu Dabi desde el pasado mes de agosto.

Mientras que las hermanas del rey se han justificado a través de un comunicado en que se les ofreció la posibilidad de vacunarse, "y accedimos", las redes sociales han entrado en ebullición y la clase política se ha debatido entre la censura y quienes lo han justificado

Pero el juicio de Twitter ha ido más allá, y los más ingeniosos han recurrido a los memes para bromear con esta triquiñuela de las hijas del rey Juan Carlos. "No es lo mismo ver a 2 extranjeras pinchándose en Dos Hermanas, que Dos Hermanas pinchándose en el extranjero", decía @JL69 ilustrando el tuit con un vídeo de Elena cantando. "–Me he levantado esta mañana y me he encontrado una vacuna Sputnik y un viaje a Abu Dabi al meter el pie en la zapatilla. –¡Coño! ¿Y qué has hecho con ellos? –Me he visto obligado a usarlos", bromeaba @superlopezxxl tras hacerse público el comunicado en el que las hermanas se justificaban.

Pasen y vean el tuitómetro de este miércoles, las risas están aseguradas.

-¿Que Cristina y Elena se han vacunado en Abu Dabi?

Me pinchan y no sangro. pic.twitter.com/x828r5kZSG — Monica Limón♀️ (@MonicaLimoni) March 2, 2021

Teo viaja a los Emiratos. pic.twitter.com/EKy8vGUEh6 — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) March 2, 2021

- Me he levantado esta mañana y me he encontrado una vacuna Sputnik y un viaje a Abu Dabi al meter el pie en la zapatilla.

- ¿Coño! ¿Y qué has hecho con ellos?

- Me he visto obligado a usarlos. pic.twitter.com/bF75xli2Zt March 3, 2021

Lo de las vacunas de las infantas Elena y Cristina, ya lo predijeron los Simpson. pic.twitter.com/KMuOAWAdvO— Monica Limón♀️ (@MonicaLimoni) March 2, 2021

Habla el ATS que puso las vacunas a Elena y Cristina:

Se portaron como unas reinas, dice aquí el menda #COVID19 pic.twitter.com/EVYmnHZ2j3 March 2, 2021

No es lo mismo ver a 2 extranjeras pinchándose en Dos Hermanas, que Dos Hermanas pinchándose en el extranjero pic.twitter.com/lADuHHi88L — JotaEle® (@JL69) March 3, 2021

“Elena y Cristina montando sobre la monarquía”, retrato ecuestre. Hostia sobre lienzo. pic.twitter.com/zcqgobUXUK — NoTanBoba (@no_tan_bobafett) March 3, 2021

Oye, que lo mismo las infantas Elena y Cristina se fueron a comer un helado y estamos aquí criticando sin saber. pic.twitter.com/q4dfHptrt0 — Monica Limón♀️ (@MonicaLimoni) March 2, 2021

Las infantas Elena y Cristina se vacunaron contra el coronavirus en Abu Dhabi pic.twitter.com/GYAhDnKv1d — Satanislavsky (@Satanislavsky) March 3, 2021

A punto estaba de enviar a mi madre a Abu Dabi y nos han llamado... ¡de su centro de salud!

¡Cita para este viernes!



¡¡¡Emoción!!! pic.twitter.com/Y06O9yljnI — Raquel Martos (@RaquelMartos) March 3, 2021

Felipe ha dicho que va a hacer lo que toca. Agradecido por la oportunidad. — Coronavirus (@CoronaVid19) March 3, 2021

Se filtran las primeras imágenes de la vacunación de las Infantas...‍♀️ pic.twitter.com/jtDneHPNc4 — Impertinenta (@La_Impertinenta) March 3, 2021