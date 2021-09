"¿Va a ser una estafa piramidal?": Twitter se mofa del proyecto de Nacho Cano

Publicada el 17/09/2021 a las 15:18 17/09/2021 a las 15:18

No es una broma, aunque en Twitter lo parezca. Nacho Cano pretende construir en Madrid, concretamente en el barrio de Hortaleza, una pirámide azteca de 30 metros, un espacio en el que el artista quiere desarrollar espectáculos músicales y teatrales. El teatro se llamará Malinche, y con una superficie de 5.000 metros tendrá capacidad para 1.326 personas.

El anuncio ha sido suficiente para que Twitter se llene de bromas: unos imaginan su inauguración con Ayuso a lo Elisabeth Taylor en la película Cleopatra, otros a Cano vestido de azteca con su piano al lado, también están los clásicos a referencias de los Simpson y sus predicciones del futuro, y el meme por excelencia, el de la escena de la película Call me by your name con los protagonistas sentados en el cesped.

No pierdas ni un minuto más para disfrutar de los memes de este Tuitómetro. ¿Se cumplirá alguno de ellos? Ya se verá...

¿Y si instalamos la pirámide de Nacho Cano en medio de plaza Castilla para confirmar a Madrid como megápolis distópica?@Tyrexito @pvallin pic.twitter.com/HqmYz2qCkN — Domènec (@dmnxOS) September 17, 2021

Ayuso acudiendo a la inauguración del teatro de Nacho Cano. pic.twitter.com/GsVhUjgijS September 16, 2021

La cara que tiene Nacho Cano de distinguir entre Aztecas, Toltecas, Olmecas y Zapotecas. pic.twitter.com/yqrYVePx1P — Klkautsky (@Klkautsky1) September 16, 2021

Lo de Nacho Cano en Madrid..



¿ VA A SER



UNA ESTAFA PIRAMIDAL ? pic.twitter.com/B0jGPlAK4M — PERRETE (@Cacharrero_M) September 16, 2021

Nacho Cano recibe la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo de la CAM.



Nacho Cano invita a Ayuso a su lujosa mansión en Ibiza.



Nacho Cano consigue un terreno para explotar cedido por Almeida. pic.twitter.com/smQfQUsDPV — Black. (@Black_StrobeS) September 12, 2021

Lo de la Pirámide de Nacho Cano explicado de forma simple. pic.twitter.com/WNaYb7NZyp — Satanislavsky (@Satanislavsky) September 17, 2021

Nacho Cano inaugurando la pirámide de Hortaleza pic.twitter.com/m76zf8o2mf — gazpacho (@gazpachoblog) September 16, 2021

La pirámide que le gustaría tener a Nacho Cano. pic.twitter.com/Up7NB75MH8 — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) September 16, 2021

El plan de Nacho Cano para promocionar su centro comercial. pic.twitter.com/jGPhKUtIRE — Kaco Forns (@KacoForns) September 17, 2021

Madre mía el proyecto de Nacho Cano en Hortaleza pic.twitter.com/yF47Aqsfx7 — Bat-uitero (@Bat_wittero) September 16, 2021

Poco ambicioso veo a Nacho Cano. Una pirámide, pudiendo hacer una Torre de Orthanc en la que encerrarse a hacer que toca la guitarra y hablar con su señora presidenta a través del palantir. pic.twitter.com/WJZjMqixtM — elkloden (@elkloden) September 16, 2021

Los Simpson ya lo predijeron...Primeras imágenes de Nacho Cano y su pirámide maya. pic.twitter.com/FyViXSqkMN — Batallon Mateotti✊ (@e_morteranort) September 16, 2021

Mae mía la pirámide de Nacho Cano en Hortaleza. pic.twitter.com/CCCqz4rVYH — Me llamo Mulo (@AbreCesar23) September 16, 2021

¿Por aquí voy bien al teatro de Nacho Cano, no? pic.twitter.com/1Y1ZTYSEcH — El_TylerDurden 2.O₂  (@EI_TylerDurden) September 16, 2021

Esta sería la reacción del gerente de urbanismo si viene alguien que no sea Nacho Cano para pedir poder construir una pirámide en Madrid. pic.twitter.com/LUi1ElFs4J — El Majara de Turno (@majara0) September 16, 2021

Nacho Cano con Ayuso y Almeida, oficiando la ceremonia de sacrificio del Dos de Mayo. pic.twitter.com/PUEbi6hSJI — Especialistas Secundarios (@esecundarios) September 16, 2021

Impresionante el proyecto de Nacho Cano en Hortaleza pic.twitter.com/VZDvH3nEF0 — Incitatus (@LTGarlic) September 16, 2021

La pirámide de Nacho Cano que emocionó a Millán Astray. pic.twitter.com/2Tt9loC6Cz — El_TylerDurden 2.O₂  (@EI_TylerDurden) September 16, 2021

Ayuso llegando a la pirámide de Nacho Cano. pic.twitter.com/MkYZjC1mCj — Lupito (@CollLupa) September 16, 2021

Arquitecto leyendo las instrucciones del nuevo Teatro de Nacho Cano. pic.twitter.com/fRt4sY4dYo — UngatoenScarif (@UScarif) September 16, 2021