"Casado ha encontrado la solución a lo del sol por la noche: energía lunar": los memes ponen al líder del PP en la diana

"Aquí a la izquierda no le gusta la nuclear y no le gusta el carbón y no le gusta el gas y no le gusta la hidroeléctrica y no le gusta ahora la eólica, y se quejan de que los molinos dañan el paisaje. Claro, sólo les gusta la solar. Y a mí. Pero es que antes de ayer a las ocho de la tarde fue el pico de consumo eléctrico. Y a las ocho de la tarde, no sé si estabais por aquí, pero no había posibilidad de que la solar emitiera. Básicamente, porque era de noche. Por tanto, es una cuestión de lógica". No, no se trata del guión de un scketch de humor, estas palabras las ha pronunciado Pablo Casado, líder del PP, y candidato a presidente de España durante el congreso autonómico de su partido en Castilla-La Mancha.

Casado: "A la izquierda sólo le gusta la energía solar. Y a mí. Pero es que antes de ayer, a las 8 de la tarde fue el pico de consumo eléctrico y a esa hora, no sé si estabais por aquí, no había posibilidad de que emitiera porque era de noche" pic.twitter.com/VuIs208rhD — El HuffPost (@ElHuffPost) November 14, 2021

Casado, era el encargado de clausurar el acto, y lo hizo por todo lo alto, ya que las últimas palabras de su intervención se hicieron virales ipso facto dando lugar a muchísimas reacciones en redes sociales: desde los más indignados con esta afirmación sobre la energía solar, hasta lo más ingeniosos que han sido quiénes han articulado la conversación en Twitter a través de los memes.

Y, ¿qué mejor que empezar el lunes con una sonrisa de la mano de un Tuitómetro? Seleccionamos los mejores

Diu el ruso: "nosotros vamos a enviar gente a Marte"

Y diu el americano: "pues nosotros iremos a Plutón".

Y diu el Pablo Casado: "pues nosotros iremos al sol"

"PERO SI A MILES DE KILÓMETROS OS QUEMARÍAIS"

Y diu Casado: "¿Creéis que somos tontos? Vamos a ir de noche". pic.twitter.com/1AAYJQaDgU — Anacleto Panceto (@Xuxipc) November 14, 2021

Pablo Casado aprovechando las últimas horas de luz antes de que se le apague el móvil. pic.twitter.com/jTEFBCDcSl November 14, 2021

Imágenes en exclusiva de Pablo Casado en su entrenamiento para viajar al sol de noche, que está apagao. pic.twitter.com/KprHYYCekZ — Camarrada Gaztea (@GazteaAntifa) November 14, 2021

La instalación fotovoltaica de la casa de Pablo Casado. pic.twitter.com/3KNAX7MaLg — FUMATRÓN ‍☠️ (@Fumatron_U) November 14, 2021

Así cree Pablo Casado que son los coches eléctricos. pic.twitter.com/BRj9A0vWfA — Bulldog Punk (@bulldog_punk) November 14, 2021

Pablo Casado preparándose para aprobar 12 asignaturas en 4 meses. pic.twitter.com/CiX3e22X43 — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) November 12, 2021

Lo de Pablo Casado con la Energía Solar solo es un ejemplo de cuando subes al tonto del pueblo al escenario... pic.twitter.com/5uHxnyfDSC — Angie´s Spiral (@angies_spiral) November 14, 2021

Ya lo dijo Mariano Rajoy:

“Somos sentimientos y tenemos seres humanos”.

Por favor no reise (mucho) de Pablo Casado. pic.twitter.com/Met2rPb5ms — Miguel L. somos @RedRepúblic_ (@MLCabezuelo) November 14, 2021

Según Pablo Casado las farolas solares son un invento inútil porque solo alumbran de día. ‍♂️ pic.twitter.com/ILZHcEJWRK — FUMATRÓN ‍☠️ (@Fumatron_U) November 14, 2021

Si os sorprenden las declaraciones de Pablo Casado y las placas solares.

Recuerden que asaba chuletones sin fuego. pic.twitter.com/dKIe25G0Ae — La Zanahoria _Flipando con el Presente _ (@LA_ZANAHORIA___) November 14, 2021

Esperando que Pablo Casado nos explique el funcionamiento de la bombilla del frigorífico... pic.twitter.com/LkLUyL4JKO — José Luis García (@JosLuiGar) November 14, 2021

“Si es de noche, ¿cómo va a funcionar la energía solar?”



Pablo Casado

Candidato a la Presidencia del Gobierno de ESPAÑA



Vergüenza ajena pic.twitter.com/k04CaUGsLj — Mlga65 ️‍☺️ (@R64ju) November 14, 2021

Pablo Casado ha encontrado la solución a lo del sol por la noche: pic.twitter.com/mQoO8B2zb3 — Riscal (@Riscal0) November 14, 2021