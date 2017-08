Nach huye de las "multitudes playeras"

info Libre ,

Existen multitud de definiciones de qué es el rap. Aunque no todas coinciden con que es una forma de composición en verso, para Nach (Albacete, 1974) siempre fueron las siglas de. Tras más de 20 años de hip hop, el autodenominado "guerrero de la rima" alicantino dejó apartada por unos meses la música, definida por él mismo como "el idioma de los dioses" en Mejor que el silencio (Universal, 2011), para escribir poesía pura y lanzar su primer libro en verso, Hambriento (Planeta, 2016).Nach ha presentado diez discos desde 1994, consagrándose a principios de los 2000 con Poesía difusa (Boa Music, 2003) y Ars Magna (2005) como uno de los raperos más respetados en el panorama hispanohablante. Su principal sello estilístico es un vocabulario culto —alejado del propio de las batallas de gallos— y un abuso de la rima consonante. Su temática crítica y "existencialista", como él mismo declara para otra entrevista enprefiere la política internacional y la denuncia de injusticias a través de los tiempos, lo que le da actualidad a sus letras más antiguas incluso hoy en día., como él mismo declara, con Los viajes inmóviles (Universal, 2014), un disco de slam —poesía recitada— que supuso otro paso más hacia el purismo del poemario.Igancio Fornés ha sido tachado de comercial por su gran acogida internacional, pero él sigue fiel a su lema, "ganar dinero del sistema haciendo música contra el sistema" combinandoenseñada por sus dos maestros, los cuales personifica como "señor Libro y señor Calle" en Un día en Suburbia (Universal, 2008). El rapero, que también se considera "cuentacuentos",ha dejado claro que la deriva a la poesía es una etapa dentro de su carrera como el músico que siempre ha sido y que no suele recitar poemas durante sus giras. Estas últimas lo han llevado por Guatemala —por primera vez— este mes de julio, y en ella no ha cambiado la ropa ancha del rapero por el atril del poeta.A pesar de presentarse en sus canciones como "más de abrazos que de autógrafos", en su cuestionario nos confiesa queen su casa, escribiendo.Huyo del gentío que busca relajarse entre multitudes playeras. Huyo de las poses y las fachadas veraniegas. Huyo de conversaciones vacías sobre mesas atiborradas. Huyo de los niños con sobredosis de azúcar y de los padres despistados. También huyo de mi casa porque tengo el aire acondicionado roto.Este verano estaré en casa, quiero componer y escribir nuevos temas de rap. Mi último destino fue Guatemala y la verdad es que me gustó mucho.En tiempo libre me van más los libros de poesía o las novelas que te enganchan sin que sepas la razón. Discos de rap como J. Cole, Dave East o Statik Selektah. Las pelis de miedo me encantan cuando tengo energía para verlas y no estoy solo [se ríe].Ahora me está acompañando de nuevo Alejandra Pizarnik . No sé qué tiene, pero acudo a ella bastante. El mes que viene cambio y me llevaré Ana, de mi compañero Roberto Santiago , a la playa, que me queda bastante por leer.Todo aquel que se acerca a hablarme de mí, de mi música o de que el hijo del sobrino de su cuñado es súper fan mío.Este verano toca currar mucho, y me apetece que así sea. En el mes de septiembre todo estará mas vacío e iré más a la playa. Mejor para mí.Estaré mirando de reojo a Washington, Pyongyang, Moscú, Teherán y Pekín.Yo comiendo un polo Drácula, mirando desde la terraza de mi apartamento en Denia la pista de tenis y, a continuación, la playa. Mientras, dentro de mi casa suena la canción “Believe it or not” de la serie de televisión El gran héroe americano.