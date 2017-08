Arianna Puello sube a la montaña para "conectar" con su "verdadero ser"

Arianna Puello (San Pedro de Macorís, República Dominicana, 1977) es una de las raperas más reconocidas en castellano. Ya hace más de veinte años que sus raíces latinas se hicieron, aunque vive en el Caribe y su estilo actual es más cercano a esas tierras. Creció en Tarrasa y en Sant Narcis (Cataluña) desde los ocho años, donde se unió primero a varios grupos de la zona y luego comenzó una carrera en solitario que desde entonces no ha parado. En 1996, grabó "Mujer chunga", la colaboración con El Meswy, miembro del Club de los Poetas Violentos , que la llevó a la fama antes de cumplir los 20 y le permitió lanzar Gancho Perfecto (Zona Bruta, 1999) y La fecha (2001), los elepés que cambiaron su vida.El pasado febrero presentó Rap komunion (EnTuCuelloRecords, 2017), un álbum con el que hacon talento, colaborando con artistas noveles de habla hispana a manera de recordatorio de ese primer tema con el Meswy. Sus últimos discos, Despierta (EnTuCuelloRecords, 2015) y Kombate o muere (Zona Bruta, 2010) siguen la misma línea que sus comienzos, un rap desnudo y descarado, con una personalidad firme en cada golpe de voz y unos colaboradores cinco estrellas, como son Frank-T (también de C.P.V.), Mala Rodríguez, el Chojin y Kase. O . En cuanto a sus letras, Ari (en sus comienzos, su nombre artístico)a la que llama a levantarse con el título de su penúltimo CD.También ha podido verse como actriz en dos películas —Shacky Carmine (1999) y Mi Dulce (2007)— y dos cortos, entre los que destaca Casa de muñecas (2013). Puello busca desconectar en la montaña por vacaciones paray descansar de su última gira mexicana con buena música y libros.De todo. Busco la desconexión total con este mundo para poder conectar con mi verdadero ser.Destino conocido que me encanta.Pues, ahora mismo: libro, El collar de Buda , peli, la que sea, y discos, unos cuantos del rap de los noventa.Vivo en la costa, por tanto mis vacaciones son en la montaña...¿Un mirón sin escrúpulos y con cara de baboso? [se ríe].Puro descanso. Necesito recuperarme de una gripe consistente que me dio en la última gira y que aún persiste.Mis hijos, mi familia, mi amor y mis negocios.Costa del Mediterráneo.