Àngels Margarit Vinyals (Terrassa, Cataluña, 1960) es una bailarina, coreógrafa y pedagoga perteneciente a la generación dee instruida en el Institut del Teatre de Barcelona. Por su larga trayectoria en el mundo de la danza, fue designada en diciembre como directora del teatro Mercat de les Flors -Casa de la Danza de Barcelona, y en junio presentó la próxima temporada, que arranca el 28 de septiembre bajo el lema. La tarrasense apuntó entonces que la programación para 2017-2018 es de momento solo un 20% suya y que el teatro seguirá principalmente enfocado a la danza contemporánea, aunque también acogerá espectáculos de flamenco y circo.Aparte de la dirección de la sala,​ Margarit lleva a sus espaldas. Desde 1985 dirige Mudances , una de las compañías de teatro más respetadas a nivel nacional y con la que ha representado piezas como Back Àbac en 2017, Flexelf en 2008, Solo por placer en 2005 y Origami en 2002, entre otras. La compañía, siempre dispuesta a interrelacionar distintas disciplinas artísticas, está dedicada a la creación contemporánea en diferentes formatos escénicos, con ejes de interés enfocados en la danza y el espacio, así como la investigación de un lenguaje y una poética propios.Además de tres premios nacionales de Danza de Cataluña, el de Barcelona de las Artes Escénicas de 1993 y el Gran Prix del Concurso coreográfico de Bagnolet de 1998, en 2010 fue galardonada por el Ministerio de Cultura con eljunto con Rocío Molina en la modalidad de creación. Sus galardones más recientes fueron el de Danza y Coreografía de Suiza en la modalidad Creación actual en 2013 y el Premio Actúa de la Danza en 2016 de la Fundación AISGE.A pesar de contestar la entrevista por teléfono, en el cuestionario confiesa que estas vacaciones "huye del móvil" en su casa del campo, enfrascada en unDel móvil [se ríe].De vuelta a casa: origen, familia, infancia.En el campo tengo muchos discos de los ochenta y me encanta regresar a ellos.En la playa no voy a leer, pero trabajo en un proyecto del espacio actualmente, por lo que estoy con libros de Martin Heidegger, de Georges Perec, y también Los no lugares de Marc Augé . Es mi trabajo de verano.Casi todos, porque no me gusta nada ir a la piscina y prefiero estar sola cuando voy. De hecho, voy muy poco.Sí. Como ya he dicho antes, este año sí.De mi familia y de mis amigos, ahí sí que me cierro.Melocotones blancos con vino en la sombra de una casa y con el ruido del viento seco moviendo las hojas de los árboles. A eso es a lo que siempre intento volver.