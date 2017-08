Martiño Noriega recomienda la poesía social de Daniel Salgado al teniente de alcalde de Barcelona

"Los libros hay que recomendárselos, a la gente que aprecias y a la gente que le gusta la literatura". Con estas palabras el alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega (Compostela Aberta), expone las razones por las que propone al primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, leer este verano Ruido de fondo (Xerais, 2012), del poeta gallego Daniel Salgado.Un libro de poesía social que ofrece "unade las consecuencias de la crisis económica", indica el alcalde, que explica cómo Salgado señala en su obra "la situación que ha llegado y la que está por instalarse a raíz de la crisis:".El poeta gallego entiende el poema como, que no renunciaría "ni al rumor del mundo ni a la violencia de todas las cosas", pero que sería "provisional, inútil, precario, tartamudo, rebelde, desenfocado".Así, en Ruido de fondo trata de "consignar el nombre y la dirección de los criminales", y se acerca a este tiempo "salvaje y herido" con una "lengua rota". De modo que sus poemas "no funcionan como espejo, sino". "Es un libro muy interesante. Nos marcó a muchos en Galicia", expresa Noriega.La obra de Salgado no solo comparte el título con la novela Ruido de fondo (Austral, 2011) del escritor estadounidense Don DeLillo, sino que ambas tendrían además la misma intención: "que hay donde parece que no lo hay", explicó el poeta en una entrevista con la editorial Xerais._______________ Ruido de fondo . Daniel Salgado. Xerais, 2012. 48 páginas. 12,60 euros.